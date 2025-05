Stand: 05.05.2025 10:22 Uhr Nach Brand in Neu Wulmstorf - Hausbewohner in Untersuchungshaft

Nach einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) hat die Polizei am Samstag den Bewohner festgenommen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, ist der 61-Jährige nun in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, selbst für das Feuer verantwortlich zu sein. Der Brand war am Samstagmorgen gegen 5 Uhr ausgebrochen. Der Bewohner rettete sich selbst aus dem Haus. Die Doppelhaushälfte, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nach Polizeiangaben unbewohnbar. Auch die andere Hälfte des Doppelhauses wurde demnach beschädigt. Zumindest vorübergehend müssen dessen Bewohner woanders unterkommen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Mehr als 50 Kräfte von Polizei und Feuerwehr waren den Angaben zufolge bei dem Brand im Einsatz.

VIDEO: Handschellen nach Hausbrand: Bewohner festgenommen (1 Min)

