Raubüberfall auf Ehepaar in Werlte: Mutmaßliche Täter vor Gericht

Knapp drei Jahre nach einem brutalen Überfall auf ein älteres Ehepaar in Werlte (Landkreis Emsland) beginnt am Montag vor dem Landgericht Osnabrück der Prozess gegen zwei Männer. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück wirft den beiden 29 und 34 Jahre alten Angeklagten schweren Raub mit Körperverletzung vor. Sie sollen im August 2022 in das Wohnhaus des Paares in Werlte eingebrochen sein. Als der 83-jährige Mann einen der Täter zu überwältigen versuchte, soll ihn dieser gewaltsam zu Boden gebracht haben. Der Senior erlitt Knochenbrüche im Becken- und Oberschenkelbereich. Die Täter sollen Schmuck, Bargeld und Jagdwaffen im Wert von 173.000 Euro erbeutet haben. Die beiden Verdächtigen wurden im vergangenen Sommer ermittelt. Der entscheidende Hinweis kam laut Polizei nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst".

