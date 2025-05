Explosion löst Brand in Altenheim in Ankum aus Stand: 05.05.2025 10:13 Uhr In einem Altenpflegeheim in Ankum im Landkreis Osnabrück hat es am Sonntagabend eine Explosion gegeben. Dadurch wurde laut Polizei ein Brand ausgelöst.

Verletzt wurde demnach niemand, das Gebäude musste aber evakuiert werden. Die 20 betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner kamen in anderen Bereichen in dem Gebäude unter. Ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner konnte inzwischen wieder zurück in den Trakt, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Der betroffene Raum sei versiegelt. Laut Polizei sollen Fachleute den Ort am Vormittag untersuchen. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittlerinnen und Ermittler wurde die Explosion in einem Badezimmer ausgelöst. Dadurch sei auch eine Wand eingestürzt, so der Sprecher. Die Ursache ist noch unklar.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Es sei Glück, dass niemand durch das Feuer verletzt wurde, sagte der Sprecher. Die Polizei ermittle nun in alle Richtungen. Auch, dass jemand das Feuer absichtlich ausgelöst hat, werde derzeit nicht ausgeschlossen. Ende März hatte es schon einmal in dem Altenheim gebrannt. Damals hatten die Einsatzkräfte einen brennenden Pflegewagen im Flur des betroffenen Gebäudeteils gefunden. Eine Brandursache wurde in diesem Fall nicht gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.05.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr