Politisch motivierte Kriminalität: LKA verzeichnet starken Anstieg Stand: 17.12.2024 11:57 Uhr Die politisch motivierte Kriminalität ist dieses Jahr in Niedersachsen stark gestiegen. Das Landeskriminalamt (LKA) erfasste nach eigenen Angaben weit mehr mutmaßlich extremistische Straftaten als im Vorjahreszeitraum.

Mit Blick auf die ersten elf Monate des Jahres 2024 lägen bereits deutlich höhere Fallzahlen in dem Bereich der politisch motivierten Kriminalität vor als 2023, sagte eine LKA-Sprecherin am Dienstag. Von Januar bis November 2023 hatte das LKA eigenen Angaben zufolge rund 4.500 Straftaten verzeichnet. Konkrete Zahlen für 2024 sind noch nicht veröffentlicht. Allerdings sei mit einem Anstieg der politisch motivierten Kriminalität um rund 50 Prozent zu rechnen, sagte die LKA-Sprecherin. Für gewöhnlich gibt Innenministerin Daniela Behrens (SPD) im Mai einen Rückblick auf das Vorjahr - im Mai 2025 dürften also die Zahlen für 2024 veröffentlicht werden.

Bislang weniger Taten von Reichsbürgern

Das LKA erfasste zudem 2024 bislang weitaus weniger Straftaten von "Reichsbürgern" und Selbstverwaltern. Es sei eine Abnahme um mehr als 40 Prozent zu verzeichnen, hieß es. 2023 hatten sich die Straftaten aus dem Spektrum im Vergleich zum Vorjahr noch verdoppelt.

Behrens: "Rechte Gewalt ist größte Gefahr für Rechtsstaat"

Insgesamt sind im vergangenen Jahr 2023 in Niedersachsen 4.596 politisch motivierte Straftaten registriert worden. Damit ging die Zahl zwar leicht zurück, bewegte sich laut Innenministerium aber weiter auf hohem Niveau. Deutlich zugenommen hatte die Zahl rechtsmotivierter Straftaten. "Die größte Gefahr für unseren Rechtsstaat ist ganz klar die rechte Gewalt", sagte Behrens im Mai dieses Jahres.

