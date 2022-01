Urlaub trotz Corona - Wintersaison besser als erwartet Stand: 09.01.2022 13:07 Uhr Eine weitere Weihnachtssaison war von Corona und besonderen Auflagen für Reisende und das Gastgewerbe bestimmt. Trotzdem äußern sich die Tourismusverbände zufrieden.

Aus Sicht des Harzer Tourismusverbandes seien die Weihnachtsferien besser gelaufen als erwartet, sagt Verbandschefin Carola Schmidt. Auch wenn noch keine abschließenden Zahlen vorliegen, schätzt sie die Auslastung der Unterkünfte auf 50 bis 85 Prozent ein. Angesichts der Corona-Pandemie seien das gute Werte. Im Trend lägen Ferienhäuser und -wohnungen, viele Gäste hätten zudem sehr kurzfristig gebucht. "Mit autarken Unterkünften war die Nachfrage sehr stark. Da ist man recht unabhängig. Da sind es teilweise 90 bis 100 Prozent gewesen", so Schmidt. Dieser Trend hatte sich bereits im ersten Corona-Jahr 2020 gezeigt.

Hotels haben das Nachsehen

In der Heide hat man nach Angaben der Lüneburger Heide GmbH Zahlen wie vor Beginn der Pandemie eingefahren. Unterkünfte an den Küsten waren ebenfalls stark nachgefragt - auch hier vor allem solche für Selbstversorger, wie es vom Tourismusverband Nordsee heißt. Nur in den Hotels seien Betten frei geblieben. Laut Sonja Janßen, Sprecherin des Verbands, gab es dort einen Einbruch - einige Häuser hätten zum Jahreswechsel dicht gemacht. Auch Gastronomie-Betriebe hätten nur wenige Gäste gehabt.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Die Touristikbranche in Niedersachsen blickt zuversichtlich ins neue Jahr. Für die Sommerferien seien die Unterkünfte an der Küste schon bis zu 70 Prozent ausgebucht. Auch Harz und Heide sind nach Angaben der Verbände für die kommenden Monate stark nachgefragt. Schon Ende des Monats gibt es in Niedersachsen Zeugnisse und ein langes Wochenende. Es folgen Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und die Sommerurlaube. "Wir glauben, dass 2022 eine gute Frühjahrs- und auch Sommersaison wird", sagt Heiko Rataj, Chef der Seilbahn und der Sommerrodelbahn am Bocksberg in Hahnenklee. Der Harz stehe mittlerweile für mehr als nur Wandern: "Peu à peu merken wir auch, dass es sich lohnt, dass wir auf dem richtigen Weg sind."

