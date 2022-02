Ultramarathon im Harz: 92-Kilometer-Lauf über den Brocken Stand: 12.02.2022 13:40 Uhr Rund 150 Läufer haben sich am Sonnabend der "Brocken-Challenge" gestellt. Der 92-Kilometer-Lauf führt erstmals von Schierke in Sachsen-Anhalt über den Brocken bis nach Göttingen.

In den vergangenen Jahren betrug die maximale Laufstrecke lediglich 80 Kilometer, das Ziel war der Brocken. In diesem Jahr mussten die Veranstalter aus organisatorischen Gründen umdisponieren. Zielort ist Göttingen, der Brocken das erste Etappenziel. Nach dem Start um 6 Uhr morgens seien zwei Läufer des Ultra-Marathons bereits nach weniger als einer Stunde über den ersten, elf Kilometer langen, Teilabschnitt auf dem Brocken angekommen, sagte Organisator Markus Ohlef, der die Veranstaltung seit 2004 betreut. Bei strahlendem Sonnenschein sei die Stimmung unter den Startern hervorragend, so Ohlef.

Das Startgeld wird gespendet

Insgesamt müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der "Brocken-Challenge" über die gesamte Distanz rund 1.540 Meter bergauf sowie 1.900 bergab laufen. Wie in den Jahren zuvor wird das Startgeld gespendet. Unterstützt werden in diesem Jahr die Jugendhilfe Rosdorf, ein Göttinger Hospiz, eine Drogentherapie-Einrichtung sowie den Nationalpark Harz. Bis 2021 sind nach Angaben der Veranstalter bereits 309.000 Euro an Spenden zusammengekommen.

