Ukraine: Erste Hilfsorganisationen weisen Kleiderspenden ab Stand: 02.03.2022 17:00 Uhr Eine Welle der Hilfsbereitschaft hat Niedersachsen erfasst. Überall im Land werden Spenden für die Ukraine gesammelt. Jetzt melden erste Hilfsorganisationen einen Annahmestopp für Kleiderspenden.

So nimmt die Diakonie Katastrophenhilfe nach eigenen Angaben keine Kleiderspenden mehr für die Ukraine an. "Wir haben in den letzten Tagen sehr viele Spenden erhalten. Unsere Lager sind voll", sagte Madlen Hesse vom Diakonischen Werk in Niedersachsen am Mittwoch. Auch die Deutsche Kleiderstiftung mit Sitz in Helmstedt vermeldete auf ihrer Internetseite einen Annahmestopp für Kleiderspenden. Sie rief Spendenwillige auf, Altkleider aufzuheben, bis wieder Kapazitäten für die Annahme frei würden.

Hannover 96 sammelt vor dem Pokalspiel Hilfsgüter

Auch Hannover 96 beteiligt sich an den Hilfslieferungen. Der Fußball-Zweitligist startet heute vor dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig eine Spenden- und Hilfsaktion für Kriegsflüchtlinge im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet. Von 16.30 Uhr bis zur Anstoßzeit um 18.30 Uhr wird vor dem Stadion ein Bus stehen, an dem Sachspenden wie Schlafsäcke und Decken, warme Kleidung für Erwachsene und Kinder, Babynahrung, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel oder nicht verschreibungspflichtige Medikamente wie Ibuprofen oder Aspirin abgegeben werden können. Auf seiner Internetseite ruft der Verein seit Mittwoch dazu auf, sich als Spender aktuell auf andere Hilfsgüter als Kleidung zu fokussieren, weil ausreichend Kleidung angekündigt worden sei. Der Bus soll noch am Abend in das Krisengebiet aufbrechen und auf der Rückfahrt 79 Menschen mit nach Hannover bringen, teilte der Verein am Dienstag nach Rücksprache mit der Stadt Hannover mit.

Videos 1 Min Ukraine-Krise: Norddeutsche organisieren Hilfe Die Ehrenamtlichen des Norddeutsch-Ukrainischen Hilfsstabs sammeln Spenden und bauen ein Call-Center für Geflüchtete auf. 1 Min

Kirchen sammeln Kleidung und spenden Geld

Auch die ukrainisch-katholische St.-Wolodymyr-Kirche in Hannover-Misburg hat zu Spenden aufgerufen, dort stapeln sich nun Lebensmittel, Kleidung und Medikamente für die Ukraine. Die Oldenburgische Kirche stellt 10.000 Euro für Opfer der Ukraine-Krise zur Verfügung. Mit der Summe sollen Hilfsprojekte der Diakonie Katastrophenhilfe in der Krisenregion mitfinanziert werden, teilte die Kirche am Dienstag mit.

Busse und Bahnen nehmen Ukrainer kostenlos mit

Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer können ab sofort in Deutschland kostenlos Bussen und Bahnen fahren. Sie brauchen nur einen ukrainischen Ausweis. Den flüchtenden Menschen sollten keine Hürden in den Weg gestellt werden, teilte der Geschäftsführer der Nordwestbahn, Ulrich Ehrhardt, am Mittwoch mit. Die freie Fahrt für Ukrainer gilt für mehr als 600 im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) organisierten Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs.

Viele Beispiele der Hilfsbereitschaft in Niedersachsen

Viele weitere Initiativen, Vereine und Kommunen organisieren derzeit Hilfe. Hier Beispiele aus Niedersachsen ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Der "Ukrainische Verein in Niedersachsen" aus Hannover etwa ruft aktuell zu Sachspenden auf. Vor allem dicke Jacken, Schuhe, Schlafsäcke oder Hygieneartikel würden dringend gebraucht, heißt es auf der Internetseite des Vereins. In Müden im Landkreis Celle hat die Dorfgemeinschaft Geld für Kleidung und Essen gesammelt. Diese wurden ebenfalls nach Polen gebracht. Lüneburg hat im Rathaus eine Telefon-Hotline eingerichtet, bei der sich Helfer und Spender melden können. In Uelzen und im Landkreis Lüchow-Dannenberg haben sich private Initiativen für Hilfstransporte gegründet.

Videos 1 Min Braunschweig bereitet sich auf Aufnahme von Geflüchteten vor Die Stadt hat eine Taskforce eingerichtet, die nach Wohnraum für Schutzsuchende aus der Ukraine suchen soll. (01.03.22) 1 Min

Engagement im Raum Osnabrück ist groß

Auch im Raum Osnabrück ist die Hilfsbereitschaft groß. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, werden privat immer mehr Aktionen organisiert, um den Menschen vor Ort in den Grenzregionen kurzfristig und unkompliziert zu helfen. Heinz Bertram möchte beispielsweise mit der Initiative "Bohmte hilft" einen Lkw mit dem Malteser Hilfsdienst in die Ukraine schicken. Im Minutentakt klingele sein Telefon, berichtet Bertram. In den Ortschaften Steinfeld, Melle, Damme oder Georgsmarienhütte rufen private Gruppen und Firmen über die sozialen Medien zu Sachspenden auf.

Aus Salzgitter ist ein Privatmann an die Grenze zur Ukraine gefahren

Der in Braunschweig tätige Verein "Freie Ukraine" sammelt ebenfalls Hilfsgüter, täglich gehen laut der Verantwortlichen Hunderte Hilfsangebote ein. Ähnliches geschieht derzeit auch in Wolfsburg, Helmstedt und Wolfenbüttel. Auch Einzelpersonen haben die Initiative ergriffen: In Salzgitter hat nach Informationen des NDR in Niedersachsen ein Mann Hilfsgüter mit seinem Privatauto an die Grenze zur Ukraine gefahren. Ein Restaurant-Besitzer aus Langenhagen hat in den vergangenen Tagen säckeweise Spenden gesammelt, die anschließend mit dem Lkw an die polnische Grenze gebracht wurden.

Niedersachsen nehmen Geflüchtete auf

Aber die Menschen spenden nicht nur, sie machen auch ihre Türen auf. Überall in Niedersachsen bieten Privatleute Geflüchteten Obdach an. In Walsrode haben sich 150 Familien bei der Stadt gemeldet, um Menschen aus der Ukraine aufzunehmen. Auch in Barsinghausen werden am kommenden Wochenende 50 Kinder aus Kriegsgebieten erwartet, die dann bei Familien unterkommen werden. Im Heidekreis hat ein Aufruf der Stadt Walsrode und der Kinderhilfe Kovel ein großes Echo ausgelöst: Rund 150 Familien, Paare und Einzelpersonen wollen Flüchtlinge aus Walsrodes Partnerstadt aufnehmen. Ähnliches wird im Landkreis Stade organisiert.

Weitere Informationen Hier können Sie für die Menschen in der Ukraine spenden Der NDR unterstützt den gemeinsamen Spendenaufruf von "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft". mehr

ARD unterstützt zwei Spendeninitiativen

Wer den Menschen in der Ukraine helfen möchte, kann dies auch über die Spendenkonten der von der ARD unterstützten Initiativen "Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" tun. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) hat vor wenigen Tagen eine Übersicht über Initiativen sowie Tipps für sicheres Spenden veröffentlicht.

