Trauriges Wochenende auf Niedersachsens Straßen: Sechs Tote Stand: 10.07.2022 15:25 Uhr Es war ein unfallträchtiges Wochenende auf Niedersachsens Straßen: Sechs Menschen starben, 19 wurden verletzt. Unfallorte waren Haaßel, Gleichen, Papenburg, die A2 bei Hannover, Bissendorf und Achim.

Bei Haaßel im Landkreis Rotenburg ist ein 20-Jähriger laut Polizei in der Nacht zu Sonnabend mit seinem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw kollidierte anschließend mit mehreren Bäumen. Der junge Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Baumunfall im Landkreis Göttingen: 18-jähriger Beifahrer stirbt

Auch im Landkreis Göttingen ereignete sich ein tödlicher Baumunfall. In der Gemeinde Gleichen ist am späten Sonnabendnachmittag ein 22-Jähriger mit seinem Pkw in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße abgekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr er über einen Grünstreifen und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer und sein 18 Jahre alter Beifahrer wurden in dem Auto eingeklemmt. Der Beifahrer starb noch vor Ort, ein Hubschrauber brachte den lebensgefährlich verletzten Fahrer in die Uniklinik Göttingen. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Papenburg: 63-Jähriger stirbt nach Kollision

Bei einem weiteren Unfall am Samstagabend in Papenburg übersah ein 23-jähriger Autofahrer laut Polizei beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das mit vier Personen besetzte entgegenkommende Auto gegen einen dritten Pkw prallte. Ein 63 Jahre alter Mitfahrer erlag laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Eine 48-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt, der 20-jährige Fahrer und eine 21-jährige Mitfahrerin leicht. Auch der Fahrer, der mit seinem Pkw links abgebogen war, erlitt schwere Verletzungen. Sein Beifahrer wurde leicht verletzt, ebenso wie der Fahrer des dritten Pkw.

A2 bei Hannover-Herrenhausen: Unfall mit drei Autos

VIDEO: Hannover: Mann stirbt nach Unfall auf A2 (1 Min)

Am Sonnabendmorgen hatte sich bereits ein weiterer Unfall auf der A2 bei Hannover-Herrenhausen ereignet. Dort war zunächst das Auto einer Fahrerin mit dem Heck eines anderen Autos kollidiert. Der Pkw der Fahrerin geriet ins Schleudern und kam auf dem Mittelstreifen zum Stehen. Ein Transporter konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in das Auto hinein. Die Fahrzeuge verkeilten sich und kamen auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 51-jährige Beifahrer in dem Auto kam ums Leben, die Fahrerin und ein 13 Jahre alter Mitfahrer wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch die beiden Personen im Transporter wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lediglich der 67-jährige Fahrer des Autos, mit dem die Frau zuerst kollidiert war, blieb unverletzt. Die A2 war während des Rettungseinsatzes voll gesperrt. Danach wurde der Verkehr auf einem Fahrstreifen um die Unfallstelle herumgeleitet, es kam zu Staus.

Pkw erfasst Gruppe von drei Männern in Bissendorf

VIDEO: 74-Jähriger fährt in Menschengruppe (1 Min)

Bereits in der Nacht zu Sonnabend hatte es einen tödlichen Unfall in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) gegeben. Dort erfasste ein 74-jähriger Fahrer mit seinem Pkw eine Gruppe von drei Fußgängern. Ein 38-Jähriger starb noch an der Unfallstelle, ein weiterer 38-Jähriger und ein 27-Jähriger kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Dem 27-Jährigen wurde laut Polizei unter anderem ein Finger abgetrennt. Die Männer waren nach Angaben der Polizei zu Fuß auf dem Nachhauseweg vom Königstreffen, einer Feier im Rahmen des Schützenfestes. Der Autofahrer habe sie auf der Straße ohne Gehweg offenbar übersehen als er nach einem Überholvorgang wieder einscherte. Der Fahrer selbst blieb bei dem Unfall unverletzt, seine Beifahrerin kam mit einem gebrochenen Arm ins Krankenhaus.

Ein Toter bei Frontalzusammenstoß in Achim

VIDEO: Achim: 32-Jähriger stirbt bei Unfall (1 Min)

Auch bei dem Unfall in Achim kam in der Nacht zu Sonnabend ein Mensch ums Leben. Dort lenkte ein 32-jähriger Fahrer seinen Pkw nach Angaben der Polizei aus bislang ungeklärter Ursache ruckartig in den Gegenverkehr. Dort stieß der Wagen frontal mit einem Pick-up zusammen. Der 32-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt und war bereits tot, als die Rettungskräfte an der Unglücksstelle eintrafen. Außer ihm befanden sich nach Angaben der Feuerwehr keine Mitfahrenden in dem Auto. In dem Pick-up saßen insgesamt fünf Personen im Alter zwischen 19 und 23 Jahren. Laut Polizei wurden zwei von ihnen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die anderen drei erlitten leichte Verletzungen. Bei dem Unfall waren die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.07.2022 | 14:00 Uhr