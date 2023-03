Tourismus: Dauercamper in Schillig starten in neue Saison Stand: 30.03.2023 17:10 Uhr Auf Niedersachsens größtem Campingplatz an der Nordseeküste ist die Saison eröffnet. Am Donnerstag konnten die ersten Dauercamper ihre angestammten Parzellen in Schillig (Landkreis Friesland) beziehen.

Der Campingplatz in Schillig bietet 1.500 Plätze, davon sind 950 für Stammgäste reserviert. Der Platz im Wangerland wird von "Pincamp", dem Campingportal des Automobilclubs ADAC, unter den zehn gefragtesten Campingplätzen in Deutschland geführt. Insgesamt finden sich in der Auflistung für das Jahr 2022 vier Campingplätze aus Niedersachsen unter den Top 10. Die Wangerland-Touristik erwartet, dass der Campingplatz in Schillig über die Feiertage gut belegt sein dürfte. Der Camping-Boom der Vorjahre sei ungebrochen, hieß es bei den Tourismus-Experten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus