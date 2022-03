Tonne: Geflüchteten helfen - aber Schulen nicht überfordern Stand: 17.03.2022 06:49 Uhr Bisher sind rund 800 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an niedersächsischen Schulen angemeldet worden. Diese Zahl hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) im Gespräch mit dem NDR genannt.

von Torben Hildebrandt

Es handele sich dabei um eine erste Schnellabfrage, so Tonne. Wie viele noch kommen, sei völlig unklar. "Wir können überhaupt keine seriösen Schätzungen abgeben, über wie viele Kinder und Jugendliche wir reden", sagte der Minister am Mittwoch. Sollten die Zahlen allerdings rapide ansteigen, sieht er viel Arbeit auf die Bildungslandschaft in Niedersachsen zukommen. "Es ist eine Kraftanstrengung. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und jeder, der erzählt, das könne man mit einem Fingerschnippen machen, dem muss man widersprechen."

"Verträglich für alle organisieren"

Auch Tonne weiß: Die Schulen sind es nach den Strapazen der Corona-Pandemie leid, den Alltag ständig umorganisieren zu müssen. Lehrkräfte fühlen sich kaputt und ausgelaugt. Deswegen will er auf starre Vorgaben, wie die Schulen mit den Flüchtlingskindern umgehen sollen, weitgehend verzichten. "Das Bildungssystem hat immense Anstrengungen hinter sich nach dieser Pandemie", sagt Tonne. "Da können wir nicht einfach sagen: Jetzt packen wir noch mal wieder eins oben drauf und es kommen noch mal wieder immense Anstrengungen. Das müssen wir verträglich für alle organisieren."

Nicht alles wird perfekt sein

Er verspricht "flexible und pragmatische Lösungen". Die ukrainischen Kinder sollen sich sicher und geborgen fühlen. Die Schulen sollen "Stütze und Anker für die Kinder" sein. Aber nicht alles wird perfekt sein - und muss es auch gar nicht, wie der Kultusminister betont: "Ich erlebe es bei Lehrkräften immer wieder, dass sie die Erwartungshaltung haben, mindestens 150 Prozent bedienen zu müssen, um es richtig zu machen. Das gilt es im Sinne der Gesundheit aller Beteiligten vernünftig einzusortieren."

Improvisierte Integration in den Schulalltag

Doch wie sieht die Integration im Schulalltag aus? Wenn in den Schulklassen noch Platz ist, können ukrainische Kinder dort aufgenommen werden. Kommen viele Schüler auf einmal an eine Schule, sind auch Sprachlernklassen denkbar. Haben die Schulen keine Kapazitäten frei, muss auch eine einfache Betreuung reichen. Und sollten geflüchtete, ukrainische Pädagoginnen es wollen, können auch sie eingesetzt werden. "Dann ist das nicht automatisch in der deutschen Sprache, aber es auf jeden Fall erst mal ein wichtiges Angebot", so Tonne.

Woher kommt das Personal?

Unklar ist, woher zusätzliches Personal kommen soll. Tonne verweist zwar auf Helfer, die er von außen an die Schulen locken will: Studierende und pensionierte Lehrkräfte, andere Pädagogen. Doch diese zusätzlichen Kräfte brauchte er auch so schon vor dem Ukraine-Krieg - um die vorhandenen Lücken in der Unterrichtsversorgung zu schließen. Heißt: Einfacher wird es auf keinen Fall.

