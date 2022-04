Tausende positive Corona-Tests bei Schülern nach Osterferien Stand: 22.04.2022 12:36 Uhr Etwa 3.200 Kinder und Jugendliche haben in dieser Woche wegen positiver Corona-Tests den Schulbeginn nach den Ferien verpasst. Auch rund 1.000 Schulbeschäftigte mussten am Mittwoch zu Hause bleiben.

Diese Zahlen haben die Schulen in Niedersachsen am Mittwoch, dem ersten Tag nach den Osterferien, gemeldet, teilte das Kultusministerium in Hannover am Freitag mit. Allerdings seien diese Angaben nur bedingt aussagekräftig, betonte ein Ministeriumssprecher. Ein positiver Test am Mittwochmorgen beispielsweise sei noch nicht am selben Tag in die Statistik eingeflossen.

VIDEO: Schule startet wieder ohne Maskenpflicht (20.04.2022) (2 Min)

Ab Mai nur noch freiwillige Corona-Testung

An Niedersachsens Schulen gilt an den ersten acht Schultagen nach den Osterferien eine tägliche Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Ab Anfang Mai sollen Tests nur noch auf freiwilliger Basis gemacht werden. Die Zahlen über positive Corona-Tests werden künftig auch nur noch einmal in der Woche dem Ministerium gemeldet.

Mehr als 20 Kitas ganz oder teilweise geschlossen

Von den Kitas im Land sind am Mittwoch 62 infizierte Kinder sowie 52 Fachkräfte gemeldet worden. Sechs Kitas blieben laut dem Ministerium wegen Corona-Fällen komplett geschlossen, 21 Kitas teilweise.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.04.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus