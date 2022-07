Südergellersen: 20 Tonnen Asphalt illegal auf Acker entsorgt Stand: 07.07.2022 21:14 Uhr Einem Landwirt in Südergellersen bei Lüneburg haben Unbekannte 20 Tonnen Asphalt auf den Acker gekippt. Die Polizei sucht nach dem Täter. Zeugen sahen einen roten Kipp-Laster.

Uwe Alexander Ehlers wollte eigentlich nur schnell seinen Grünschnitt wegbringen - jetzt hat er einen Haufen Ärger. Auf seinem Feld in Südergellersen entluden unbekannte Täter einen riesigen Haufen Asphalt, 20 Tonnen insgesamt. Entsorgen muss den der Landwirt. "Erstmal bin ich dafür verantwortlich, das zu entsorgen, ja, und letztendlich weiß ich auch noch nicht so richtig, wie ich das auseinander kriegen soll", sagte Ehlers dem NDR in Niedersachsen. Den größten Brocken habe er schon mal versucht, auseinander zu brechen.

Zeugen sahen einen roten Kipp-Laster in der Nähe des Tatorts

Als Grundstückseigentümer muss Ehlers dafür sorgen, dass der Asphalt aus der Natur verschwindet. Es sei denn, es wird ein Täter gefunden. Wer den Asphalt auf dem Acker abgeladen hat, ist aber noch unklar. Zeugen hatten einen roten Kipp-Laster gesehen, der auf der Landstraße neben dem Feld unterwegs war. Die Polizei ermittelt. Sie hat auch Bauunternehmen aus der Region befragt - bisher ohne Ergebnis.

Asphalt auf dem Feld ist bereits hart geworden

"Aktuell ermitteln wir aufgrund einer Straftat nach dem Bundesnaturschutzgesetz, weil der Teer dort auf dem Feld nicht abgeladen werden darf", hieß es von der Polizei. Zumindest eine gute Nachricht gibt es für Landwirt Ehlers: Nachdem seine Geschichte in der Region bekannt geworden war, haben ihn die regionalen Mischwerke angerufen: Sie nehmen den Asphalt kostenlos entgegen. Trotzdem: Ehlers muss den Müll selbst dorthin fahren. Und nach Tagen unter der Sonne und im Regen ist der Asphalt bereits hart geworden.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 07.07.2022 | 19:30 Uhr