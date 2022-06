Stand: 27.06.2022 16:52 Uhr Streit um mehr Lohn: Helios-Beschäftigte legen Arbeit nieder

Die Gewerkschaft ver.di will den Druck auf den Klinikkonzern Helios in Niedersachsen erhöhen. Dazu ruft sie Beschäftigte an fünf Klinikstandorten für diesen Montag und Dienstag zu Warnstreiks auf. Von den Arbeitsniederlegungen betroffen seien die Helios-Krankenhäuser in Gifhorn, Hildesheim, Nienburg, Salzgitter und Uelzen, wie ve.rdi mitteilte. Für Notdienste sei an allen Standorten gesorgt. Der Grund für den Streik: Die Helios-Beschäftigten lehnen das aktuelle Angebot des Arbeitgebers auf Lohnerhöhung ab. Es gleiche die explodierenden Preise nicht aus, so eine ver.di-Sprecherin. Die Gewerkschaft fordert für die rund 5.000 Beschäftigten der acht Krankenhäuser unter anderem eine Lohnerhöhung von 15 Prozent und eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1.500 Euro. Das Angebot des Konzerns umfasst laut ver.di bislang Lohnerhöhungen von jeweils 75 Euro für dieses und für kommendes Jahr.

VIDEO: Ärztinnen und Ärzte streiken für bessere Arbeitsbedingungen (31.03.2022) (3 Min)

