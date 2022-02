Staatsgerichtshof: Mehr Offenheit beim Thema Wolfsabschüsse Stand: 08.02.2022 14:00 Uhr Abgeordnete müssen umfassender über genehmigte Wolfsabschüsse informiert werden. Das hat der Staatsgerichtshof entschieden. Das Land habe zum Teil gegen die Auskunftspflicht verstoßen.

von Angelika Henkel

Nach Ansicht des Staatsgerichtshofs in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) haben Abgeordnete zum Beispiel das Recht, die Zahl und das Datum erteilter Genehmigungen zu erfahren. Allerdings sei es wiederum richtig, bestimmte Informationen zurückzuhalten, wenn sonst betroffene Tierhalter, Jägerinnen und Jäger sowie andere Beteiligte identifiziert werden könnten. Denn in der Vergangenheit habe es mehrfach Bedrohungen in den sozialen Medien gegeben. Die Debatte um Wölfe sei sehr aufgeheizt und werde sehr emotional geführt, so der Präsident des Staatsgerichtshofs, Thomas Smollich am Dienstag.

Gericht: Land hat teilweise gegen Verfassung verstoßen

Drei Grünen-Abgeordnete hatten das sogenannte Organstreitverfahren vor dem Staatsgerichtshof beantragt: Christian Meyer, Helge Limburg und Imke Byl wollten wissen, welche Abschussgenehmigungen in Niedersachsen vorliegen, für welche Tiere genau, für welchen Zeitraum, welches Rudel und welche Region. Doch die meisten Details blieben bislang in der schriftlichen, öffentlichen Antwort offen. Das Umweltministerium unterrichtete zwar in vertraulichen Sitzungen des parlamentarischen Fachausschusses, doch Teilnehmer und Teilnehmerinnen dürfen aus diesen Treffen nicht zitieren. Das Land hätte aber Teil-Antworten geben können, so die Richter am Dienstag. Die Landesregierung habe daher teilweise ihre Auskunftspflicht verletzt und damit gegen die niedersächsische Verfassung verstoßen.

Grüne: Wollten nie Namen von Jägern oder Haltern erfahren

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Christian Meyer, zeigte sich nach dem Urteil sehr zufrieden. Die Geheimniskrämerei der Landesregierung habe nun ein Ende. Ziel sei es, mehr Sachlichkeit und Transparenz in der Wolfspolitik zu erreichen. Namen von Jägern oder Tierhaltern hätten die Grünen nie erfahren wollen. Meyer hatte die Genehmigungspraxis des Landes zuvor als "immer haarsträubender" bezeichnet. Er verwies darauf, dass es bereits fünf Fehlabschüsse gegeben habe, bei denen anstelle der gesuchten "Problemwölfe" jeweils Jungtiere getötet worden seien.

Land wollte Personen schützen

Die Landesregierung nahm das Urteil ebenfalls positiv auf. Man freue sich, dass der Staatsgerichtshof der Argumentation im Wesentlichen gefolgt sei, heißt es. Das Umweltministerium hatte zuvor argumentiert, dass durch die Nennung konkreter Orte, Zeiten oder Personen wie Antragstellenden oder Jägerinnen und Jägern Gefahren entstünden. Es habe bereits hasserfüllte Botschaften gegen Entscheidungsträgerinnen und -träger sowie Verleumdungen gegeben. Personen seien bedroht, Waldwege mit spitzen Schrauben präpariert und Hochsitzleitern angesägt worden. Um diese Personen zu schützen, habe man sich gegen die Veröffentlichung konkreter Details entschieden.

