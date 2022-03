Spargelernte: Höhere Preise und Ungewissheit über Helfer Stand: 20.03.2022 14:15 Uhr Ideale Wetterbedingungen, Ungewissheit wegen Ernthelfern und drohende Preissteigerungen: Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen blicken mit gemischten Gefühlen auf die bald startende Saison.

Die Branche wird wohl mit starken Kostensteigerungen klarkommen müssen. Davon geht Fred Eickhorst, Geschäftsführer und Vorstandssprecher der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Niedersachsen, aus. Er erwartet, dass durch den Anstieg des Mindestlohns die Produktionskosten für Spargel und Beeren um wenigstens ein Euro pro Kilo ansteigen werden. Die Branche wolle daher den Verbrauchern in diesem Jahr klar machen: "Wenn ihr weiterhin gute Produkte kauft, müsst ihr auch mehr ausgeben", so Eickhorst. Ob die Verbraucher aber dazu angesichts der aktuell großen Preissteigerungen aufgrund des Ukraine-Krieges bereit seien, sei unklar.

VIDEO: Helfer für Spargelernte fehlen wegen des Ukraine-Krieges (14.03.2022) (4 Min)

Tausende Erntehelfer werden wohl fehlen

Unsicherheit macht sich bei den Spargel- und insbesondere den Beerenanbauen breit, wenn es um Erntehelfer geht. Jedes Jahr kommen etwa 80.000 Saisonarbeitskräfte nach Niedersachsen, um auf den Feldern zu helfen. Der Großteil macht sich den Angaben zufolge aus Polen und Rumänien auf den Weg. Allerdings sind normalerweise auch rund 7.000 ukrainische Studenten für die Beerenernte in Niedersachsen im Einsatz. Absagen gebe es zwar noch nicht - dass diese Arbeitskräfte aber wirklich kommen werden, kann sich Eickhorst nicht vorstellen. Vor allem Heidelbeerbetriebe könnten entsprechend Probleme bei der Ernte bekommen.

Spargelernte hat an einigen Orten bereits begonnen

Zumindest das Wetter spielt den Landwirten - und insbesondere den Spargelanbauern - in die Karten: "Ideal, wie bestellt" seien die Bedingungen, sagt Eickhorst. Die Sonne scheine, was die abgedeckten Spargeldämme auf den Feldern erwärme. Gleichzeitig sei es aber noch so kalt, dass die Freilandware nicht zu schnell wachse. Laut Eickhorst haben erste Spargelanbieter bereits mit der Ernte der Stangen angefangen. Er geht davon aus, dass an einigen Standorten bereits zum Monatswechsel Spargel verkauft wird. Bleibt die Frage - zu welchem Preis?

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.03.2022 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft