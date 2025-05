Stand: 06.05.2025 15:44 Uhr Unfall in Gifhorn: Katapult auf der Fahrbahn gibt Rätsel auf

In der Nacht zu Montag ist ein 51-jähriger Autofahrer auf der B4 bei Gifhorn gegen einen hölzernen Gegenstand gefahren, eine Art Katapult. Der Mann blieb unverletzt, sein Auto wurde laut Polizei aber stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch das Holzteil wurde bei dem Unfall zerstört. Die Polizisten gingen zunächst davon aus, dass es sich um ein absichtlich errichtetes Hindernis handelte, das Unbekannte auf der unbeleuchteten Fahrbahn der Bundesstraße platziert hatten. Doch am frühen Montagmorgen klingelte das Telefon der Gifhorner Polizei. Ein 20-Jähriger rief an: Er habe nachts auf der B4 ein hölzernes Gestell verloren. Es müsse in Höhe der Abfahrt nach Gamsen vom Anhänger gerutscht und auf der Fahrbahn liegen geblieben sein. Der junge Mann bemerkte den Verlust erst, als er zu Hause angekommen war. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

