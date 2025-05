Stand: 06.05.2025 13:19 Uhr Verboten und gefährlich: Hannover warnt vor Botox-Partys

Das Gesundheitsamt der Region Hannover warnt vor sogenannten Botox-Partys. Dahinter steckt folgendes Konzept: In privaten Räumen, Kosmetikstudios oder Friseursalons werden in geselliger Runde Faltenbehandlungen mit Botox durchgeführt. Diese Praxis sei nicht nur illegal, sondern berge auch erhebliche Risiken, warnt das Gesundheitsamt. Schwerwiegende Komplikationen könnten allergische Reaktionen und Lähmungserscheinungen sein. Das Gesundheitsamt beobachtet, dass Botox-Partys in einigen Kreisen als gesellschaftliches Event in Mode gekommen seien. "Wir raten dringend davon ab, sich auf Botox-Partys behandeln zu lassen. Wer eine Faltenbehandlung in Erwägung zieht, sollte sich an qualifizierte Fachärzte wenden", so Marlene Graf, Leiterin des Gesundheitsamts. Denn: Botox ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, das ausschließlich von approbierten Ärzten verabreicht werden darf.

