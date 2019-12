Stand: 31.12.2019 16:31 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Silvesterlauf: Weg mit dem Festtagsspeck

Der Weihnachtsbraten hat wieder köstlich geschmeckt und auch bei den Festtagssüßigkeiten haben alle ordentlich zugeschlagen. Und dann kommt er: der Tag, an dem man sich nach den Weihnachtstagen auf die Waage stellt und seinen Augen nicht traut. Vielleicht auch ein Grund, warum sich am letzten Tag des Jahres viele die Laufschuhe angezogen und mitgemacht haben bei einem der traditionellen Silvesterläufe im Land.

Silvesterlauf Hannover: Leichtfüßig ins neue Jahr











Spenden für Kältebus

In der Landeshauptstadt Hannover starteten Läufer gleich an zwei Stellen. Am Maschsee machten am Mittag die Kinder den Anfang, die Erwachsenen folgten. Der Veranstalter rechnete im Vorfeld mit knapp 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie NDR 1 Niedersachsen berichtete. Der Erlös aus Anmeldegebühren und Spenden geht in diesem Jahr an den Kältebus der Johanniter-Unfallhilfe, der obdachlose Menschen in Hannover unterstützt.

Beim Silvesterlauf an der Leine warteten acht Kilometer Laufstrecke auf die Sportler. Startpunkt war am Weddigenufer am Vereinsheim des Hannoverschen Radsportclubs.

Läufe in Sögel, Emmerthal, Hasede, Drochtersen, Salzgitter

Im Emsland wollte beim Silvesterlauf in Sögel mit Anna Lechowicz sogar eine Triathlon-Europameisterin an den Start gehen. Auch in Hasede im Landkreis Hildesheim wurde das Jahr wieder mit einem Lauf verabschiedet. Hier sollten erstmalig kompostierbare Becher für die Läufer bereitstehen, um die Umwelt weniger zu belasten. Weitere Läufe fanden unter anderem in Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont, in Drochtersen im Landkreis Stade und in Salzgitter statt.

Silvesterläufe in Niedersachsen NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 31.12.2019 08:00 Uhr Autor/in: Bo Penzhorn Runter vom Sofa, mit Schwung ins neue Jahrzehnt: Tausende Menschen nehmen in Niedersachsen an Silvesterläufen teil.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.12.2019 | 08:00 Uhr