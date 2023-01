Sebastian Lechner ist neuer CDU-Landeschef in Niedersachsen Stand: 21.01.2023 13:38 Uhr Die Niedersachsen-CDU sortiert sich neu: Auf dem Landesparteitag in Braunschweig wurde Sebastian Lechner am Sonnabend wie erwartet zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Der 42-Jährige bisherige Generalsekretär der Landespartei erhielt 315 von 364 abgegebenen Stimmen (88,5 Prozent). Lechner wurde für zwei Jahre gewählt. Er war der einzige Kandidat für den Posten. Bereits im Oktober war Lechner zum neuen CDU-Fraktionsvorsitzenden im Landtag gewählt worden. Lechners Kandidatur galt in Teilen der Partei als umstritten, da er als Generalsekretär aus Sicht seiner Kritiker das schlechte Abschneiden bei der Landtagswahl 2022 mit zu verantworten hatte.

"Ich will keine One-Man-Show Sebastian Lechner"

In seiner Rede auf dem Parteitag betonte Lechner die Geschlossenheit seiner Partei. "Ich will keine One-Man-Show Sebastian Lechner." Als inhaltliche Schwerpunkte nannte er unter anderem die Bildungs- sowie Gesundheitspolitik. Lechner bekräftigte zudem die Forderung nach einem Pflegebonus für Beschäftigte in Kinderkliniken.

Nachfolger von Althusmann nach dessen Wahlniederlage

Als neuer CDU-Landeschef folgt Lechner auf Bernd Althusmann. Dieser hatte unmittelbar nach der Niederlage der der Landtagswahl im vergangenen Herbst seinen Rückzug vom Landesvorsitz angekündigt. Lechner ist seit 2013 CDU-Landtagsabgeordneter. Von 2008 bis 2014 war er Landesvorsitzender der Jungen Union (JU) in Niedersachsen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Landesvorstand wird noch gewählt

Auf dem Parteitag soll heute noch der weitere Landesvorstand gewählt werden. Als Generalsekretär kandidiert der Landtagsabgeordnete Marco Mohrmann. Als stellvertretende Landesvorsitzende stellen sich die Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann, die Europaparlamentsabgeordnete Lena Düpont sowie der frühere Landesfinanzminister Reinhold Hilbers zur Wahl.

