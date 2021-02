Schusswaffen-Besitz: Lüchow-Dannenberg liegt bundesweit vorn Stand: 23.02.2021 10:31 Uhr Deutschland sind mehr als 5,3 Millionen Schusswaffen registriert. Ein Großteil davon gehört Jägern und Schützen. Gerechnet auf 1.000 Einwohner gibt es die meisten Waffen in Lüchow-Dannenberg.

Bei der dortigen Waffenbehörde sind je 1.000 Einwohner rund 190 Schusswaffen gemeldet. Das sind im bundesweiten Vergleich die meisten. Insgesamt handelt es sich um 9.220 Pistolen und Gewehre. Die wenigsten gemeldeten Schusswaffen bezogen auf die Zahl der Einwohner sind dagegen in Berlin registriert. Dort erfassten die Behörden 14 Schusswaffen pro 1.000 Einwohner.

Weniger Waffen in Städten als auf dem Land registriert

Die Daten haben Journalismus-Studenten der Universität Leipzig und des Podcast-Radios Detektor.fm bei bundesweit 541 Waffenbehörden abgefragt, weil das nationale Waffenregister detaillierte Zahlen bislang nicht veröffentlicht. Ein Ergebnis der Erhebung ist: In fast allen Städten haben deutlich weniger Menschen Waffen als auf dem Land, wo mehr Jäger und Hobbyschützen wohnen.

Region Hannover meldet landesweit die meisten Waffen

Das zeigen auch die Daten aus den niedersächsischen Städten und Landkreisen. Eine Ausnahme macht hierzulande allerdings die eher ländlich geprägte Stadt Seesen (Landkreis Goslar). Sie folgt bei der Anzahl der Schusswaffen pro 1.000 Einwohner mit rund 188 Waffen dicht hinter dem ebenfalls sehr ländlich geprägten Landkreis Lüchow-Dannenberg. Gemeldet sind in Seesen insgesamt 2.124 Pistolen und Gewehre. Niedersachsenweit die höchste absolute Zahl an Waffen ist in der Region Hannover mit 28.388 registriert. Pro 1.000 Einwohner sind das allerdings lediglich rund 30.

