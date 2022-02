Schule in Niedersachsen: Präsenzunterricht und tägliche Tests

Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen täglich zu Hause vor dem Schulbesuch einen Selbsttest machen. Die Tests werden von der Schule gestellt. Eltern müssen per Unterschrift für jeden Test bestätigen, dass dieser durchgeführt wurde und negativ war. Nur Geboosterte sind nicht zum Test verpflichtet. Fällt ein Test positiv aus, muss die Schule umgehend informiert werden, die wiederum meldet das dem zuständigen Gesundheitsamt. Das betreffende Kind muss einen PCR-Test machen. Die gesamte Lerngruppe, aus der das positive Kind kommt, muss sich an den folgenden fünf Schultagen testen - das gilt dann auch für Geimpfte und Genesene. Dieses sogenannte anlassbezogene Intensivtesten (ABIT) kann abgebrochen werden, wenn die per Schnelltest positiv getestete Person einen negativen PCR-Testnachweis hat. Damit kann das betroffene Kind auch wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Ist der PCR-Test positiv, müssen die Eltern darüber die Schule informieren.

Für Beschäftigte in Schulen und Kitas gilt die 3G-Regel. Nicht geimpftes oder genesenes Personal muss sich gemäß dem Infektionsschutzgesetz täglich testen. Die Schulleitung oder bevollmächtigte Schul-Beschäftigte müssen die Nachweise kontrollieren.

In den Schulen gilt der eingeschränkte Regelbetrieb (Szenario A) mit Präsenzpflicht nach dem sogenannten Kohortenprinzip. Maximal ein Jahrgang bildet eine Kohorte. Ein automatischer Übergang in den Wechselunterricht (Szenario B) ist nicht mehr vorgesehen, auch generelle Regelungen zur Untersagung des Schulbesuchs gibt es nicht mehr. In Härtefällen können Kinder von der Präsenzpflicht befreit werden. Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich bis auf Weiteres täglich mittels eines Selbsttests testen - gleiches gilt für ungeimpftes Personal. Auch geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler müssen sich testen, nur Geboosterte nicht. Fällt ein Test positiv aus, muss die betroffene Person die Schule darüber informieren und einen PCR-Test machen. In diesem Fall muss sich zudem die gesamte Lerngruppe - auch Geimpfte und Genesene - an den folgenden fünf Tagen testen. Darüber hinaus müssen alle Schuljahrgänge im Schulgebäude und im Unterricht eine medizinische Maske tragen.

Liegt ein Corona-Verdacht oder eine bestätigte Infektion vor, testet sich die gesamte Lerngruppe an den folgenden fünf Schultagen - das betrifft auch Geimpfte und Genesene. Kontaktpersonen aus der Schule müssen dadurch nicht direkt in Quarantäne. Das zuständige Gesundheitsamt kann allerdings im Einzelfall andere Vorgaben machen. In Kitas gilt die Regel, dass sich enge Kontaktpersonen nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten können.

Jede Person ist verpflichtet, innerhalb von Schulgebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Pflicht gilt auch im Unterricht für alle Schuljahrgänge. Auch Schülerinnen und Schüler unter 14 Jahren müssen nun eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen, etwa eine Kinder-OP-Maske oder eine FFP2-Maske. Für alle Jahrgänge müssen die Schulen weiterhin maskenfreie Zeiten gewährleisten. Je jünger die Kinder sind, desto mehr solcher "Maskenpausen" sind vorgesehen. Abgelegt werden kann die Maske zudem während der Pausen auf den Außengeländen, in den Mensen beim Essen und Trinken sowie beim Sportunterricht.

Alle 20 Minuten soll der Unterrichtsraum für fünf Minuten gelüftet werden. In dieser Zeit können die Schülerinnen und Schüler ihre Masken abnehmen. Zudem stellt das Land Fördergeld für Luftfilteranlagen bereit. Die Pflicht zum Lüften und zum Tragen der Maske gilt auch dann, wenn in einem Raum Luftfilter installiert sind.

Mehrtägige Klassenfahrten ins In- und Ausland sind verboten. Bei eintägigen Fahrten und auch bei mehrtägigen Fahrten ist eine kurzfristige Stornierungsfrist von einer Woche vorzusehen. Vor der Durchführung einer Veranstaltung sollen die Schulen grundsätzlich prüfen, ob das pädagogische Interesse an der Veranstaltung das infektiologische Risiko überwiegt - auch bei eintägigen Ausflügen. Elternabende und -sprechtage sollten digital stattfinden. In Präsenz gilt 2G-Plus bei Maskenpflicht und Einhaltung der Abstandsregeln.

Die Einrichtungen befinden sich im eingeschränkten Regelbetrieb, im sogenannten Szenario A. Je nach lokalem Infektionsgeschehen kann das örtlich zuständige Gesundheitsamt verschärfte Hygieneanforderungen und das Prinzip der strikten Gruppentrennung anordnen. Wird ein Kind mittels eines PCR-Tests positiv auf Corona getestet, kann das Gesundheitsamt einzelne Kinder oder eine ganze Gruppe in Quarantäne schicken. In Gruppen, in denen sich überwiegend Kinder bis 14 Jahren befinden, beispielsweise im Hort, müssen alle eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Kinder bis zur Einschulung müssen keine Maske tragen - das gilt in Kindertagesstätten wie auch bei der Betreuung von Kindern in Kleingruppen.