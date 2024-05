Stand: 17.05.2024 11:47 Uhr Elbbrücke: AfD sorgt mit Hin und Her für Streit im Landtag

Ein Antrag der AfD-Fraktion zur geplanten Elbbrücke bei Darchau (Landkreis Lüneburg) hat am Donnerstag im Niedersächsischen Landtag für Streit gesorgt. Denn der so genannte Entschließungsantrag hätte einen bereits geplanten Termin zum Thema am 22. Mai im Petitionsausschuss möglicherweise platzen lassen. Dort wollen die Brückenbefürworter vom Verein "Brücken bauen" für ihr Anliegen werben - und bereiten diesen Auftritt seit Monaten vor. Der Verein hatte deshalb die AfD gebeten, ihren Antrag zurückzuziehen - das tat sie jedoch erst während der Sitzung. Landtags-Vizepräsident Jens Nacke (CDU) nannte dieses Vorgehen "ungewöhnlich". Im Landtag gibt es bislang keine Mehrheit für die Brücke - vor allem wegen geschätzter Kosten von knapp 100 Millionen Euro.

