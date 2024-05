Stand: 17.05.2024 10:06 Uhr 81-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der B188

Bei einem Verkehrsunfall auf der B188 bei Neuhaus in der Gemeinde Sassenburg (Landkreis Gifhorn) ist ein Mann gestorben. Nach Angaben der Polizei geriet der 81-jährige Autofahrer am Donnerstagvormittag aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Den Angaben zufolge versuchten Ersthelfer und Rettungskräfte noch vergeblich, den 81-Jährigen zu reanimieren. Der 33-jährige Fahrer des anderen Wagens kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

