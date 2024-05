Stand: 17.05.2024 08:20 Uhr Feuer-Alarm bei Firma für Strahlentechnik

Ein Zwischenfall in einem Braunschweiger Labor hat am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Einsatzkräfte hatte die Brandmeldeanlage beim Unternehmen Eckert & Ziegler Alarm geschlagen. Die Unternehmensgruppe produziert nach eigenen Angaben radioaktive Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Laut Feuerwehr verarbeitet die Firma im betroffenen Laborbereich aber keine Gefahrstoffe. Den Angaben zufolge waren bei einem Temperaturtest in einem Laborofen kurzzeitig Flammen und Rauch ausgetreten. Mitarbeiter hätten das kleine Feuer selbst mit einem Handfeuerlöscher gelöscht, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

