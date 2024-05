Stand: 17.05.2024 07:07 Uhr Tödlicher Motorradunfall: 76-Jähriger schleudert in Wasserlauf

Auf der B212 in Stadland (Landkreis Wesermarsch) ist ein 76-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann war am Donnerstagabend vom Übergang der B437 auf die B212 aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Nach Polizeiangaben verlor er dadurch die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Er kollidierte frontal mit einem Auto und wurde ins Strohauser Sieltief geschleudert. Den Angaben zufolge starb der Mann noch am Unfallort. Der 78-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten einen Schock und wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 40.000 Euro.

