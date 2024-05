Stand: 16.05.2024 21:40 Uhr Bei Überholvorgang: Transporterfahrer stirbt bei Unfall in Uetze

Bei einem Unfall in Uetze in der Region Hannover ist am Donnerstag ein 68 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann mit seinem Kleintransporter auf der B188 mehrere Fahrzeuge überholen wollen. Ein 29-jähriger Autofahrer bemerkte das offenbar zu spät und scherte ebenfalls zum Überholen aus. Durch die Kollision kam der 68-Jährige mit seinem Transporter von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war während der Aufräumarbeiten gesperrt.

