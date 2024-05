Stand: 16.05.2024 20:16 Uhr Hameln: S-Bahn stößt beinahe mit Güterzug zusammen

In Hameln ist es am Donnerstag fast zu einer Kollision zwischen einer S-Bahn und einem Güterzug gekommen. Die S-Bahn am Abend sei gerade Richtung Springe losgefahren, als der Fahrer sah, dass auf seinem Gleis ein Güterzug stand, wie Bundespolizei und S-Bahn Hannover dem NDR Niedersachsen bestätigten. Der S-Bahn-Fahrer musste demnach stark bremsen, die Bahn kam rund 100 Meter vor dem Güterzug zum Stehen. Es sei niemand verletzt worden. Die Bundespolizei sperrte die Strecke, um den Hergang zu ermitteln, sagte ein Sprecher. Der Güterzug war demnach für eine Rangierfahrt am Bahnhof Hameln. Unklar ist, wie er auf das S-Bahn-Gleis kam. Ein menschlicher Fehler im Stellwerk Hameln sei genauso möglich wie ein technischer Defekt.

