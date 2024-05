Pfingsten und Schulferien: Viel los auf den Autobahnen im Norden Stand: 17.05.2024 12:28 Uhr Am langen Wochenende zu Pfingsten müssen Reisende mit Staus auf den Autobahnen in Norddeutschland rechnen. Am Freitag soll es voll werden - schon am Mittag gibt es Behinderungen und Verzögerungen.

Betroffen ist unter anderem die A1: Wegen eines Unfalls ist die Strecke zwischen Groß Ippener und Raststätte Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück gesperrt. Weiter nördlich brauchen Autofahrer ebenfalls Geduld: Zwischen Hamburg-Öjendorf und Harburg stockt der Verkehr in Richtung Bremen auf 14 Kilometern.

Lange Wartezeiten auch auf der A7

Viel los ist zudem bereits auf der A7: In Richtung Norden staut sich der Verkehrzwischen Bad Fallingbostel und Soltau-Süd auf mehreren Kilometern Länge und sorgt für Wartezeiten von etwa einer Stunde. Grund ist eine Baustelle. Und auch zwischen Hamburg-Marmstorf und Heimfeld stockt der Verkehr noch. Am Vormittag musste die A7 dort zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Schwerlasttransporter war am Morgen unter einer Brücke stecken geblieben und hatte diese beschädigt. Hoch ist auch der Andrang vor dem Elbtunnel in Richtung Süden - der Verkehr stockt ab Hamburg-Schnelsen auf mehreren Kilometern Länge.

Stau auch Samstagvormittag erwartet

Der ADAC hatte vorab vor Staus gewarnt. Die massivsten Verkehrsstörungen seien Freitagnachmittag, Samstagvormittag sowie am Pfingstmontag zu erwarten, sagte Christof Tietgen, Sprecher des ADAC-Hansa. Schon im vergangenen Jahr sei der Freitag vor Pfingsten einer der staureichsten Tage des Jahres gewesen. Aber auch an Pfingstmontag dürfte es beim Rückreiseverkehr wieder voll auf den Straßen in Norddeutschland werden, wie der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) mitteilte.

Reisende aus dem ganzen Bundesgebiet unterwegs

Denn viele Menschen nutzen das lange Pfingstwochenende für einen Kurzurlaub. So sind an den kommenden Tagen Reisende aus fast allen Bundesländern unterwegs, wie der ADAC mitteilte. Während in Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern nur der Dienstag nach Pfingsten schulfrei ist, haben andere Bundesländer richtige Pfingstferien - darunter Hamburg, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, das Saarland und Sachsen-Anhalt. In Schleswig-Holstein müssen die Schüler dagegen bereits am Dienstag wieder zur Schule.

Auf diesen Straßen im Norden dürfte es voll werden

Großraum Hamburg

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1 Osnabrück Richtung Lübeck

A2 Hannover Richtung Berlin

A7 Hamburg Richtung Flensburg

A7 Hamburg Richtung Hannover und Würzburg

A19 Dreieck Wittstock/Dosse Richtung Rostock

A20 Lübeck Richtung Rostock

A24 Berlin Richtung Hamburg

A7 und A1 rund um Hamburg sind stauanfälligste Autobahnen

Besonders stauanfällig gilt laut ADAC die A7 nördlich und südlich des Elbtunnels in Hamburg. Dort wird im Bereich Altona ein gut zwei Kilometer langer Lärmschutztunnel gebaut. Auch auf der A1 (Bremen-Lübeck) dürften viele Autofahrer nur langsam vorankommen: Nach der überlasteten Ostumfahrung Hamburgs gibt es Richtung Ostsee bei Bargteheide (Landkreis Stormarn) eine Baustelle. Wegen Brückenbauarbeiten verengt sich dort die Autobahn Richtung Lübeck von drei auf zwei Spuren, wie die Autobahn GmbH mitteilte. In Höhe Pansdorf (Landkreis Ostholstein) sorgt dann erneut eine Dauerbaustelle für stockenden Verkehr. Die A1 (Osnabrück-Bremen) wird zudem in der Nacht auf Sonntag von 20 bis 8 Uhr in beide Richtungen zwischen Holdorf und Lohne/Dinklage (Landkreis Vechta) gesperrt. Grund ist der Rückbau einer Behelfsbrücke an der B214. Umleitungen sind ausgeschildert.

Beliebte Reiseziele: Lübecker Bucht und Vorpommern

Ziele des Reiseverkehrs sind laut ADAC unter anderem Nord- und Ostsee. Die Straßen zu den Ferienorten wie Timmendorfer Strand und Scharbeutz an der Lübecker Bucht, Eckernförde und Fehmarn in Schleswig-Holstein sowie Rügen und Usedom in Mecklenburg-Vorpommern werden laut ADAC besonders voll werden. Auch Sylt-Urlauber werden demnach an der Autoverladung in Niebüll (Landkreis Nordfriesland) viel Geduld brauchen. Die Alpen, die Mittelgebirge und das benachbarte Ausland werden ebenfalls von den Kurzurlaubern angesteuert. Doch auch Ausflugsfahrten in die Naherholungsgebiete rund um die großen Städte dürften sich auf den Verkehr auswirken.

