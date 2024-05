Sexualstraftäter aus Sicherungsverwahrung geflohen - Polizei warnt Stand: 17.05.2024 07:04 Uhr Die Polizei warnt vor einem entflohenen Sexualstraftäter. Der Mann mit graumeliertem Schnäuzer ist Donnerstag aus der Sicherungsverwahrung in Meppen entkommen. Eine Spur führt nach Ostfriesland.

Die Polizei verweist auf entsprechende Hinweise. Demnach könnte sich der Gesuchte aktuell im Landkreis Leer aufhalten, sagte eine Polizeisprecherin, ohne konkreter zu werden. Der Mann war am Donnerstagnachmittag bei einem begleiteten Ausgang geflohen. In Meppen (Landkreis Emsland) saß der verurteilte Sexualstraftäter in der Sicherungsverwahrung. Diese gilt in der Regel für gefährliche Verurteilte - entsprechend gelten schärfere Haftregeln.

Sexualstraftäter entflohen: Foto veröffentlicht

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem 63 Jahre alten Flüchtigen und hat ein Foto des Mannes veröffentlicht. Der Gesuchte ist den Angaben zufolge 1,72 Meter groß, hat einen graumelierten Schnäuzer und grau-blonde, schüttere Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein rotes Hemd und blaue Jeans.

Polizei: Wer Gesuchten sieht, soll Abstand halten

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte dem NDR Niedersachsen, die Ermittler würden nicht davon ausgehen, dass die Bevölkerung durch den Mann besonders gefährdet ist. Die Behörden warnen trotzdem davor, sich ihm zu nähern. Wer den Gesuchten trifft, sollte Abstand halten und den Notruf 110 wählen. Weitere Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0491) 97 69 02 22 melden.

Was bedeutet Sicherungsverwahrung? Die Sicherungsverwahrung ist eine freiheitsentziehende Maßregelung mit dem Zweck, die Allgemeinheit zu schützen und gefährliche Täter zu bessern. Sie wird bei Personen verhängt, bei denen nach Einschätzung des Gerichts der Hang besteht, auch zukünftig erhebliche und für die Allgemeinheit gefährliche Straftaten zu begehen. Laut Strafgesetzbuch betrifft dies insbesondere Taten, die sich gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder die sexuelle Selbstbestimmung richten. Die Sicherungsverwahrung schließt sich an die Verbüßung einer Haftstrafe an und ist grundsätzlich nicht zeitlich begrenzt. Ihre Fortdauer wird in regelmäßigen Abständen von der zuständigen Strafvollstreckungskammer überprüft. Sie kommt erst ab einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren in Betracht. Die Sicherungsverwahrung muss sich deutlich vom Strafvollzug unterscheiden und räumlich getrennt vollzogen werden.

