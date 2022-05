Saisonstart an Badeseen: Wasser hat meist gute Qualität Stand: 15.05.2022 11:05 Uhr

Bis auf wenige Ausnahmen bewertet die Behörde die Qualität der Seen und Flüsse auf ihrer Website badegewaesser.niedersachsen.de mit der erst- oder zweithöchsten Stufe. In der Region Hannover etwa ist an 22 von 23 untersuchten EU-Badestellen die Wasserqualität mindestens "gut". An lediglich zwei Badestellen in Niedersachsen gibt es demnach Mängel.

Dümmer teils wegen Blaualgen gesperrt

Im Dümmer See im Landkreis Diepholz sind mehrere Badestellen wegen eines erhöhten Aufkommens von Blaualgen gesperrt. Die Bakterien können giftig sein und die Haut reizen. Sie treten vor allem in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen in stehenden Gewässern auf. In Wremen (Landkreis Cuxhaven) ist der Nordseestrand wegen seiner Wasserqualität als "mangelhaft" eingestuft. Entlang der Unterweser sind einige Badestellen nur in der Kategorie "ausreichend" bewertet.

Wasser soll regelmäßig untersucht werden

Die ersten Wasserproben haben die Behörden in Niedersachsen am 2. und 3. Mai entnommen. Bis zum Ende der Saison am 15. September soll mindestens alle 30 Tage die Wasserqualität an jedem Badeort untersucht werden, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte.

