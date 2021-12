Pro Woche 100.000 mehr: Zahl der Impfungen in Praxen steigt Stand: 06.12.2021 14:32 Uhr In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Menschen deutlich gestiegen, die sich in den niedersächsischen Arztpraxen gegen das Coronavirus haben impfen lassen.

In der vergangenen Woche waren es 393.000 Menschen, sagte Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), am Montag. Mit 330.000 waren ein Großteil Auffrischungsimpfungen. In der Woche zuvor waren es den Angaben zufolge insgesamt rund 290.000 Corona-Schutzimpfungen in Arztpraxen, die Woche davor rund 180.000.

Videos 3 Min Impfaktion im Landkreis Stade Möglichst viele Menschen in kurzer Zeit impfen - auch am Wochenende. Das ist das Ziel von Neurologe Peter Scholz. (04.12.2021) 3 Min

Fünf bis sechs Monate Wartezeit nach zweiter Impfung

Neben Arztpraxen impfen etwa auch mobile Teams in Niedersachsen. Die Praxen bekämen verstärkt Anfragen von Menschen, die eine Auffrischungsimpfung wollten, auch vor dem Hintergrund der veränderten 2G-Plus-Regel. Arztpraxen achten laut Haffke verstärkt darauf, dass die Auffrischungsimpfung erst fünf oder sechs Monate nach der zurückliegenden Impfung verabreicht wird.

Impfangebot für Menschen ohne Wohnung in Hannover

In Hannover können sich am Montag im Rahmen einer Aktion speziell wohnungslose Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Verabreicht werden die Impfdosen im Kontaktladen "Mecki" des Diakonischen Werks hinter dem Hauptbahnhof. Die schwierige Lebenssituation der Wohnungslosen sei durch Corona drastisch verschärft worden, hieß es vom Diakonischen Werk.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.12.2021 | 14:00 Uhr