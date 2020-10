Polizei kündigt Corona-Kontrollen in Niedersachsen an Stand: 30.10.2020 14:28 Uhr Ab Montag greifen die neuen Corona-Maßnahmen. Die Polizei Niedersachsen befürchtet, dass an diesem Wochenende in den Innenstädten noch einmal viel los sein wird.

In verschiedenen Städten hätten Gastronomen mit besonderen Angeboten wie Freibier geworben, um am Wochenende noch einmal viele Gäste anzulocken. Dies berichtet NDR 1 Niedersachsen. Entsprechend erwarte die Polizei ein Feierwochenende. Überall dort, wo sich bereits in den vergangenen Wochen vermehrt Menschen versammelt haben, solle verstärkt kontrolliert werden. Dies betreffe unter anderem die Innenstädte, Fußgängerzonen sowie die Bereiche vor Kiosken. Dabei gehe es unter anderem um den richtigen Sitz der Mund-Nasen-Bedeckung und das Einhalten von Abständen.

Pistorius: Kontrollen sollen "sichtbar" sein

Innenminister Boris Pistorius (SPD) habe erklärt, dass die Kontrollen sichtbar und gründlich sein und auch Bußgelder verhängt werden sollen. So solle verhindert werden, dass die Infektionszahlen nach diesem Wochenende noch einmal deutlich ansteigen. Lüneburgs Landrat Jens Böther (CDU) appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, an diesem Wochenende am besten ganz zu Hause zu bleiben.

