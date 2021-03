Niedersächsische Hausärzte erproben Corona-Impfungen Stand: 01.03.2021 09:07 Uhr In fünf Hausarztpraxen im Land werden seit heute Menschen gegen das Coronavirus geimpft. In der Pilotphase sollen vor allem die Abläufe durchgespielt werden.

Der Probelauf diene dazu, die Logistik und Lagerung der Corona-Impfstoffe und die technischen Abläufe durchzuspielen, wie Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) vorab sagte. Ausgewählt wurden dafür Praxen in den Landkreisen Leer, Wesermarsch und Uelzen sowie in Stadt und Region Hannover. Bei welchen Ärzten genau geimpft wird, wollen die Kreise zunächst nicht bekannt geben, damit die Abläufe dort nicht durch einen Ansturm durcheinander gebracht werden. Geimpft werden in den Praxen nur impfberechtigte Personen unter 65 Jahren.

9.000 Arztpraxen können impfen

Ab April könnten dann voraussichtlich deutlich mehr Praxen in Niedersachsen mit im Boot sein, so die Ministerin. Das sei mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) in Niedersachsen vereinbart worden. Nach Angaben von KVN-Vorstandschef Mark Barjenbruch stehen dafür rund 9.000 Arztpraxen bereit. Die beteiligten Praxen werden von den Impfzentren wie mobile Impfteams behandelt und mit Impfstoff beliefert.

