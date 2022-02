Niedersachsens Justizministerin gegen Freigabe von Cannabis Stand: 12.02.2022 09:52 Uhr Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) kritisiert die geplante Legalisierung von Cannabis. Den illegalen Markt werde es weiterhin geben, zudem sei die Substanz eine gefährliche Droge.

Cannabis sei Gift für junge Menschen und könne schwere Psychosen auslösen. Das sollte man nicht vernachlässigen. "Es liegt auf der Hand, dass der Konsum bei Jugendlichen zunehmen wird, wenn Erwachsene vorleben, dass die Droge nicht weiter schlimm ist", sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Die neue Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen hingegen will Cannabis zu "Genusszwecken" in lizenzierten Geschäften an Erwachsene abgeben, wie es im Koalitionsvertrag heißt. Dadurch werde "die Qualität kontrolliert, die Weitergabe verunreinigter Substanzen verhindert und der Jugendschutz gewährleistet."

Havliza: Legales Cannabis können sich nicht alle leisten

Für Havliza geht diese Rechnung nicht auf. Minderjährige bräuchten dann künftig nur ihre erwachsenen Freunde zu bitten, die Droge zu kaufen. "Für die wichtige Präventionsarbeit der Polizei sehe ich schwarz." Auch die Kriminalität werde damit nicht eingedämmt, so Havliza weiter. "Wenn wir verhindern wollen, dass wir Auswüchse wie in den Niederlanden erleben, wo kriminelle Banden den Anbau kontrollieren, müssen wir vom Anbau bis zum Verkauf den kompletten Prozess regulieren." Dafür bräuchte es eine Aufsicht, Lizenzen und Kontrollen, was das Produkt schließlich teurer machen würde. Wer es sich leisten kann, würde dann auf das legale Produkt zurückgreifen. Die übrigen würden weiterhin in den illegalen Markt gedrängt.

Havliza: Wie umgehen mit Cannabis im Straßenverkehr?

In den vergangenen Jahren sind Kriminalitätsdelikte mit Cannabis in Niedersachsen deutlich gestiegen. Die Kriminalstatistiken weisen für 2020 rund 25.000 Delikte aus - eine Steigerung innerhalb von fünf Jahren um gut 25 Prozent. Die gezählten Delikte sagen laut einem Sprecher des Justizministeriums jedoch nichts darüber aus, ob dabei eine strafbare Handlung vorliegt. Werde zum Beispiel jemand mit zwei Gramm Marihuana zum Eigenkonsum erwischt, lande dieser Fall in der Kriminalstatistik, die Staatsanwaltschaft würde einen solchen Fall jedoch zügig einstellen, weil die Freigrenze nicht überschritten sei. Havliza sieht indes sieht bei diesem Thema einiges noch nicht durchdacht, etwa wie mit Cannabiskonsumenten im Straßenverkehr umgegangen wird. "Diese Fragen sollten wir erst ehrlich zu Ende diskutieren, bevor man eine Legalisierung verspricht."

