Niedersachsen: Das System Bahn steht im Modernisierungsstau Stand: 04.04.2022 14:30 Uhr Zwölf Jahre lang war das Bundesverkehrsministerium CSU-geführt. Seit Dezember steht Volker Wissing (FDP) an dessen Spitze. Er hat angekündigt, stark in die Infrastruktur investieren zu wollen.

Damit trifft Wissing den Nerv der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG). Für ein stabiles Bahnsystem benötige es in den kommenden Monaten Investitionen, heißt es in einem aktuellen Schreiben. LNVG-Geschäftsführerin Carmen Schwabl warnte in diesem Zusammenhang davor, anzufangen, an neuen Konzepten zu arbeiten. "Wir müssen keine neuen Ideen für die Verkehrspolitik entwickeln. Dem Bahnverkehr in Deutschland fehlen weder Programme noch Konzepte", sagte Schwabl dem NDR in Niedersachsen. "Wir benötigen mehr Schienen, mehr Digitalisierung und mehr Geld. Das sind alles bekannte Positionen."

VIDEO: Bahnhof Holzminden: Barrierefreiheit erst in zwei Jahren (3 Min)

Vorhaben entbürokratisieren

Die Investitionen sollen vor allem in die Modernisierung von Gleisen, Bahnen und Digitaltechnik fließen. Dies sei in den vergangenen Jahren nur schleppend geschehen. "Dass es nicht vorangeht, liegt oft an zu komplizierten Wirtschaftlichkeitsprüfungen", sagt Schwabl. Diese orientierten sich oft nicht an den Bedarfen. Es gebe zahlreiche Stellen im Bahnnetz, an denen gehandelt werden muss. "Um notwendige Impulse zu setzen, müssen wir diese Vorgänge entbürokratisieren", so Schwabl.

LNVG fordert langfristig verlässliche Investitionen

Bis 2030 soll sich die Verkehrsleistung auf der Schiene nach dem Willen der Bundesregierung verdoppeln. Kritiker halten das für illusorisch. Schwabl fordert, dass nicht nur die sogenannten Regionalisierungsmittel des Bundes - zur Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs -, sondern zusätzliche Gelder langfristig verlässlich fließen müssen. Zudem müssten die Regionalisierungsmittel angehoben werden. "Strohfeuer"-Investitionsprogramme wie in der Vergangenheit seien ineffizient. Bei der Digitalisierung gebe die Bahn ebenfalls kein gutes Bild ab. Ticketkäufe und Fahrplaninformationen seien für Reisende zu unübersichtlich. Der Bund müsse eine gemeinsame Plattform vorgeben.

VIDEO: Technik wie vor 120 Jahren: Alte Lok in Sibbesse wird fertig (4 Min)

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Konjunktur Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr