Niedersachsen will mit Mischwald dem Baumsterben begegnen Stand: 21.06.2022 11:52 Uhr Die Niedersächsischen Landesforsten haben 2021 mehr als sechs Millionen junge Bäume gepflanzt: vor allem Laubbäume und vor allem in Südniedersachsen. Das sind so viele, wie seit Jahrzehnten nicht.

Mit der Offensive sollen langfristig Mischwälder geschaffen werden, die weniger klimaanfällig sind, sagte Landesforsten-Präsident Klaus Merker auf einer Bilanz-Pressekonferenz am Dienstag in Braunschweig. Die ehemals dichten Fichtenwälder in Harz und Solling schrumpfen, kahle Flächen machen sich breit. In Südniedersachsen sind die waldlosen Flächen durch Trockenheit, Stürme und den Borkenkäfer auf 37.000 Hektar angewachsen - davon allein 27.000 Hektar im Harz. "Finanziell ist das ein großes Programm, das in den nächsten Jahren mit jährlich circa 20 Millionen Euro zu veranschlagen ist“, sagte Merker. "Große Freiflächen, in denen buchstäblich jeder Baum dem Käfer zum Opfer gefallen ist, müssen mit hohem Aufwand bepflanzt und gepflegt werden. Erst in frühestens 25 Jahre fallen dann wieder Erträge an", so Merker.

VIDEO: Harz: Aufforstung oder abwarten? (18.05.2022) (3 Min)

Millionengewinn mit Schadholz

Nach zwei verlustreichen Vorjahren sei 2021 ein Überschuss mit dem Holzverkauf erwirtschaftet worden. Die Holzpreise waren zuletzt deutlich gestiegen. Zudem seien große Mengen an Schadholz angefallen, das ebenfalls vermarktet werden konnte. Die Landesforsten verzeichneten so im Vorjahr einen Gewinn von etwas mehr als 42 Millionen Euro. Dieser soll vollständig dafür genutzt werden, Bäume zu pflanzen und Saatgut auszubringen. Am abgeschlossenen Geschäftsjahr zeige sich aber dennoch auch die Notwendigkeit der finanziellen Unterstützung durch das Land über das Jahr 2025 hinaus, sagte Merker.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.06.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Sturm Umweltschutz