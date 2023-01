Niedersachsen unterstützt Pläne für schärferes Waffenrecht Stand: 11.01.2023 09:31 Uhr Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) ist dafür, das Waffenrecht zu verschärfen. Er unterstützt damit einen Vorstoß seiner Parteikollegin Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

"Diese Verschärfung macht durchaus Sinn", sagte Pistorius der deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Faeser will für Schreckschusspistolen und Armbrüste einen Waffenschein einführen. Damit reagiert sie auf die Krawalle in der Silvesternacht und die Putschpläne einer Reichsbürger-Gruppe. Pistorius sagte, diese Waffen sähen täuschend echt aus und seien durchaus gefährlich. Das hätten die Vorfälle in der Silvesternacht gezeigt.

Zuspruch für Waffenrechtsverschärfungen auch aus Bremen

Auch Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) unterstützt grundsätzlich Gesetzesverschärfungen im Bereich der Schreckschusswaffen. Detailliert könne er sich dazu aber erst äußern, wenn der Gesetzesentwurf vorliegt, hieß es am Dienstag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus