Niedersachsen feiert Jubiläum in Berliner Landesvertretung Stand: 07.10.2021 19:42 Uhr 300 Gäste, Prominenz aus Politik und Kultur - und ein ESC-Gewinnerlied zum Finale: Mit einer Gala in der Landesvertretung in Berlin hat Niedersachsens Landesregierung den 75. Geburtstag vorgefeiert.

Knapp drei Wochen vor dem offiziellem Festakt in Hannover zum Jahrestag am 1. November kamen auch mehrere Gäste aus der Bundespolitik in der Landesvertretung - darunter Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch sowie JU-Chef Tilman Kuban. Aus der Berliner Politikwelt feierten der Regierende Bürgermeister Michael Müller, seine mutmaßliche Nachfolgerin Franziska Giffey sowie Ministerpräsident Dietmar Woidke (alle SPD) mit.

Weil verweist auf grundlegenden Wandel

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) verwies in einer Ansprache auf die Veränderungen die das Land in den vergangenen Jahrzehnten durchgemacht habe. Auf bittere Armut und Zerstörungen nach dem Zweiten Weltkrieg sei Wohlstand gefolgt. Grundlegend gewandelt habe sich das Land auch mit Blick auf die Zonenrandlage während der deutsch-deutschen Teilung. Jetzt sei Niedersachsen "ein pulsierendes Land in der Mitte Europas", sagte Weil. Auf die Entwicklung in 75 Jahre verwies auch Birgit Honé (SPD), Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Viele hunderttausend Menschen hätten in Niedersachsen seit dem Jahr 1946 eine neue Heimat gefunden und unsere Gesellschaft vielfältiger, bunter und reicher gemacht, sagte Honé.

Poetry Slammer interpretiert "Niedersachsenlied"

Typisch niedersächsisch ging es beim Galaprogramm für den Abend zu. Dazu gehörte etwa der Kabarettist Dietmar Wischmeyer, der sonst als "Günther, der Treckerfahrer" das Geschehen in Niedersachsen satirisch aufs Korn nimmt. Ebenfalls auf der Bühne: die aus dem Wendland stammende Schauspielerin Denise M’Baye, der hannoversche Sänger Juliano Rossi und Poetry Slammer Sven Kamin. Sie alle interpretierten - passend zur Gala - in verschiedenen Beiträgen das "Niedersachsenlied" mit neuen Texten und in verschiedenen Arrangements. Musikalisch wurde es auch zum Abschluss: Die einstündige Gala endete mit einer Reminiszenz an die Gewinnerin des Eurovision Song Contest 2010 - der Song "Satellite" von Lena Meyer-Landrut war in Niedersachsens Landesvertretung im Berliner Regierungsviertel zu hören.

Hier gibt es die Gala zum Nachschauen

Festakt am 1. November

Der eigentliche Jahrestag zum 75. Jubiläum des Bundeslandes ist am 1. November. Aus Anlass des Landesgeburtstages gab es bereits verschiedene Aktionen. Neben Konferenzen, Wanderungen und einer Kabinettssitzung in einem Museum kam auch ein Theaterstück auf die Bühne.

