Niedersachsen bereitet vierte Corona-Impfung für alle vor Stand: 20.04.2022 12:57 Uhr Während Corona für viele Menschen offenbar nicht mehr bedrohlich erscheint und die Infektionszahlen langsam sinken, bereitet sich Niedersachsen auf den Herbst vor - mit einer vierten Impfung für alle.

Nach dem Sommer sollen sich in Niedersachsen alle Menschen, die es möchten, ein viertes Mal gegen Corona impfen lassen können. Dafür werde das Land auch weiter auf die mobilen Impfteams setzen, sagte die Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Mittwoch in der Landespressekonferenz. Zusammen mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sollen die mobilen Teams dann den Immunschutz der Menschen auffrischen.

VIDEO: Ansteckung mit Omikron BA2: Wie verläuft die Erkrankung? (7 Min)

Bundesregierung rechnet mit Omikron-Impfstoff im Herbst

Ob dann ein an Omikron angepasster Impfstoff verabreicht wird oder der bisherige, sei noch nicht klar, sagte Schröder. Ende vergangenen Jahres hatten die Impfstoffhersteller angekündigt, einen angepassten Impfstoff im Frühjahr bereitstellen zu können. Diesen zu entwickeln, scheine aber doch schwieriger zu sein, sagte Schröder. Die Bundesregierung rechnet mit einem für die Omikron-Variante angepassten Impfstoff ab Herbst, wie sie am Dienstag auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag mitteilte. Die vierte Corona-Impfung mit dem aktuellen Impfstoff haben in Niedersachsen inzwischen rund 100.000 Menschen bekommen, weil sie beispielsweise hochbetagt oder vorerkrankt sind.

Weniger Corona-Patienten auf Intensivstationen

Seit einiger Zeit sinken die Corona-Zahlen nach zwischenzeitlich neuen Höchstständen langsam wieder. Auch die Krankenhäuser müssen nach und nach weniger Corona-Patienten versorgen. Aktuell werden in Niedersachsen 109 Erwachsene mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt. Zum Vergleich: In der Delta-Welle vor genau einem Jahr lagen fast dreimal so viele Patienten auf den Intensivstationen in Niedersachsen, während die Infektionszahlen im Vergleich zu heute deutlich niedriger waren. Dennoch bleibt die Lage in den Kliniken auch jetzt angespannt - in erster Linie weil Personal fehlt, das sich entweder selbst infiziert hat oder als Kontaktperson in Quarantäne ist, wie die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) mitteilte. Aber auch die Zahl der Corona-Patienten auf den Normalstationen sei immer noch hoch.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.04.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Infektion Coronavirus