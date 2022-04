Niedersachsen: Warnstreiks stoppen Busse und Eisenbahnen Stand: 25.04.2022 11:53 Uhr Warnstreiks führen heute in Niedersachsen und weiteren Bundesländern zu Ausfällen und Verspätungen von Bussen und Bahnen. Die Gewerkschaft ver.di will Druck vor den morgigen Verhandlungen ausüben.

Der Ausstand begann nach Angaben einer ver.di-Sprecherin planmäßig. In Niedersachsen sind die Region Hannover sowie die Landkreise Verden und Heidekreis betroffen. Auf den fünf Betriebshöfen von RegioBus in der Region Hannover blieben nach Informationen des NDR in Niedersachsen alle Busse im Depot. Je Betriebshof waren in der morgendlichen Schicht 50 bis 70 Mitarbeitende beim Streik dabei. In der Region Hannover soll der Warnstreik insgesamt 24 Stunden bis heute Nacht um 1 Uhr dauern.

AUDIO: Warnstreik bei RegioBus (1 Min) Warnstreik bei RegioBus (1 Min)

Warnstreiks in Landkreisen Verden und Heidekreis beendet

Bestreikt wurden heute in Niedersachsen außerdem die Verden-Walsroder-Eisenbahn und Aller-Bus in den Landkreisen Verden und Heidekreis. Dort endete der Ausstand aber bereits am Vormittag. Nach Angaben von ver.di sind in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg mehr als 1.000 Beschäftigte verschiedener Bahn- und Busunternehmen an dem Ausstand beteiligt.

Ver.di verlangt eine Lohnerhöhung von 7 Prozent

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf den Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen vor der vierten Verhandlungsrunde morgen in Fulda erhöhen. Ver.di fordert für die bundesweit rund 6.000 Beschäftigten der nicht bundeseigenen Eisenbahnen, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen, eine Lohnerhöhung von 7 Prozent. "Die Beschäftigten, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag fallen, verrichten die Arbeit, auf die es jetzt und zukünftig in der Energie- und Klimakrise besonders ankommt", sagte ver.di-Verhandlungsführer Volker Nüsse. Dieser Stellenwert drücke sich aber bisher nicht in den Löhnen und Arbeitsbedingungen aus.

Weitere Informationen Region Hannover: Ver.di bestreikt Regiobus-Linien Zwischen 5 und 10 Uhr gab es am Freitag Einschränkungen. Der Warnstreik soll den Druck in den Tarifgesprächen erhöhen. (01.04.22) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.04.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Gewerkschaften Öffentlicher Nahverkehr