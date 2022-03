Niedersachsen: Maskenpflicht nur noch in wenigen Bereichen Stand: 29.03.2022 13:57 Uhr Auch in Niedersachsen entfallen ab Sonntag gemäß dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz fast alle Corona-Regeln. Nur in wenigen Bereichen gibt es dann noch eine Masken- und Testpflicht.

Niedersachsen werde den Spielraum nutzen, den das Infektionsschutzgesetz den Ländern lässt, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Die Möglichkeiten seien aber sehr eingeschränkt. So kann beispielsweise die 2G- oder 3G-Regel nicht mehr angewandt werden, die nur Geimpften und Genesenen beziehungsweise auch Getesteten den Zutritt zu bestimmten Bereichen gewährt. Möglich sind künftig noch eine Masken- und Testpflicht - allerdings auch nur in ausgewählten Bereichen.

Hier gilt weiterhin eine Maskenpflicht

Krankenhäuser

Pflegeeinrichtungen

Heime

Arztpraxen

öffentlicher Personennahverkehr

Justizvollzugsanstalten

Hier gilt weiterhin eine Testpflicht

Krankenhäuser

Pflegeeinrichtungen

Heime

Schulen und Kitas

Justizvollzugsanstalten

gemeinschaftliche Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern

