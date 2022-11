Niedersachsen: Immer mehr schwere Fälle von RSV bei Kindern Stand: 30.11.2022 16:33 Uhr Die Zahl der Kinder, die mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) in ein Krankenhaus müssen, steigt weiter an. In ganz Niedersachsen waren am Dienstag noch 68 Kinder-Intensivbetten Kinder frei.

"Die Lage an den 29 Kliniken mit Kinderstation kann nach den Rückmeldungen, die wir erhalten, als angespannt bezeichnet werden", sagte der Sprecher des Sozialministeriums, Oliver Grimm, dem NDR am Mittwoch. Vor allem Kleinkinder seien von schweren Verläufen betroffen. "Von 240 betreibbaren Intensivbetten für Kinder in Niedersachsen waren - Stand gestern - noch 68 Betten frei", sagte Grimm. Wie viele Kinder mit RSV auf Normalstationen im Krankenhaus liegen, werde statistisch nicht erfasst.

Kitas: Fast jedes vierte Kind krank

Wer mit RSV keinen schweren Verlauf hat, bleibt zu Hause. Das merken auch die Kitas. Der Krankenstand sei dort aktuell sehr hoch, sagte der Sprecher des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA), Holger Scharlach, dem NDR. Vergangene Woche fehlten demnach 24,6 Prozent aller Kita-Kinder, allerdings nicht alle wegen einer RSV-Infektion. Die Zahl umfasse akute Atemwegserkrankungen, wozu auch Influenza und Corona zählten. Trotzdem stieg dieser Wert an: Vorletzte Woche waren nur 19,8 Prozent der Kita-Kinder krank.

Jede dritte Probe positiv auf RSV getestet

Anders als Corona oder Grippe ist RSV in Deutschland nicht meldepflichtig, wie Scharlach weiter sagte. Um eine annähernd genaue Vorstellung davon zu bekommen, wie viele Kinder infiziert sind, sammelt das Landesgesundheitsamt Niedersachsen jede Woche Proben aus 40 Arztpraxen im Land, meist Kinder- und Hausarztpraxen. Die Proben stammen von Patienten mit Atemwegsinfekt-Symptomen, sagte Scharlach. "Diese Proben untersuchen wir bei uns im Labor und schauen, welche Erreger wir finden." Das Ergebnis: In jeder dritten Probe (33 Prozent) wurden laut NLGA vergangene Woche RS-Viren nachgewiesen. Eine Woche zuvor waren demnach 28 Prozent der Proben positiv.

Kombinierte Welle aus RSV und Grippe

Neben dem RS-Virus breitet sich auch die Grippe dieses Jahr verstärkt aus - was auch viele Kinder betrifft. In Niedersachsen seien vergangene Woche in 40 Prozent der Proben aus den Arztpraxen Influenza-Viren nachgewiesen worden, sagte Scharlach. "Wir sehen, dass die Influenzafälle nochmal deutlich angestiegen sind", sagte er. Im Ergebnis sehe man gerade "sehr früh eine kombinierte Welle aus Influenza und RSV".

Ringen um jedes verfügbare Bett

Da das Virus vor allem bei Kleinkindern schwere Verläufe hervorruft, sind viele Kliniken an ihren Belastungsgrenzen. Bereits Ende vergangener Woche war im Christlichen Kinderhospital Osnabrück eine Station voll mit kleinen RSV-Patienten. Die Situation sei kritisch, hatte Chefarzt Florian Urlichs am Freitag gesagt, weil man jeden Tag um verfügbare Betten ringen müsse. Außerdem verlege man alle aufschiebbaren Eingriffe, um mehr Kapazitäten für die Versorgung von RSV-Patienten zu haben.

RKI: Mehr Menschen mit Atemwegsinfekten als vor Corona

Aktuell erkranken mehr Menschen an Atemwegserkrankungen als vor Corona. Das geht aus dem Wochenbericht des RKI "Aktuelles zu akuten respiratorischen Erkrankungen" vom 24. November hervor. Die Zahl liege über dem Niveau der vorpandemischen Jahre. Es kommen demnach mehr Menschen - und damit auch mehr Kinder und Kleinkinder - mit schweren akuten respiratorischen Infektionen in Kliniken.

Ist RSV auch für Erwachsene gefährlich?

Mit RSV kann man sich grundsätzlich in jedem Alter infizieren, aber vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern ist das Virus bedeutsam. Es kann sich um eine einfache Atemwegsinfektion handeln, aber auch schwere Verläufe bis hin zum Tod sind möglich. Zu Risikopatienten zählt das RKIzum Beispiel Frühgeborene und Kinder mit Lungen-Vorerkrankungen, aber auch generell Menschen mit Immunschwäche oder durch Medikamente unterdrücktem Immunsystem.

