Niedersachsen: Corona-Inzidenz binnen einer Woche verdoppelt Stand: 14.06.2022 15:27 Uhr Nach Wochen des Abwärtstrends steigen die Corona-Zahlen in Niedersachsen wieder - und das zuletzt immer schneller. Laut Gesundheitsministerin Behrens verdichten sich die Anzeichen einer Sommerwelle.

Binnen einer Woche hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen mehr als verdoppelt. An diesem Dienstag liegt der Wert bei 642,9, vor einer Woche lag er noch bei 262,8. Zwar war der Inzidenzwert nach dem langen Pfingstwochenende wegen fehlender Meldedaten nicht ganz aussagekräftig, aber auch am Mittwoch nach Pfingsten war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 313,8 nur halb so hoch wie jetzt. Aktuell ist der Wert so hoch wie zuletzt vor einem Monat.

Wieder mehr Krankenhausaufnahmen wegen Corona

"Die Anzeichen verdichten sich, dass wir auch in Niedersachsen eine Sommerwelle erleben, die von der hochansteckenden Omikron Subvariante BA.5 getrieben ist", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Nicht nur die Infektionszahlen steigen, es werden auch wieder mehr Patientinnen und Patienten wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt. Laut Behrens gibt es aufgrund der Daten aus anderen Ländern wie Portugal allerdings "keine Anzeichen dafür, dass BA.5 zu schwereren Krankheitsverläufen und diese Welle zu einer übermäßigen Be- oder gar Überlastung unseres Gesundheitssystems führen wird". Die Gesundheitsministerin ist zuversichtlich: "Corona wird uns in dieser Hinsicht nicht den Sommer vermiesen."

Experten gehen von hoher Dunkelziffer aus

Die Inzidenz liefert inzwischen nach Ansicht von Experten kein vollständiges Bild mehr der Infektionslage. Sie gehen davon aus, dass viele Infektionen gar nicht erfasst werden, da sie nicht per PCR-Test bestätigt werden - aber nur positive PCR-Tests gehen in die Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) ein. Für Niedersachsen meldetet das RKI am Dienstag 15.178 Neuinfektionen.

Appell: Maske tragen und Auffrischungsimpfung geben lassen

Je mehr Menschen mit Corona infiziert sind, umso größer ist auch das Ansteckungsrisiko. Deshalb empfiehlt Behrens in engen Innenräumen oder bei größeren Menschenansammlungen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auch appelliert sie erneut an alle, die es nicht bereits getan haben, sich eine Auffrischungsimpfung geben zu lassen. Allen Über-70-Jährigen rät sie dringend dazu, sich die vierte Corona-Impfung geben zu lassen.

