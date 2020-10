Neue Corona-Verordnung: Ab jetzt Auflagen für Privat-Feiern Stand: 09.10.2020 07:58 Uhr In Niedersachsen tritt heute eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Darin gibt die Landesregierung erstmals Regeln für private Wohnungen und Grundstücke vor.

Zu Geburtstagsfeiern oder Kaffeekränzchen im eigenen Wohnzimmer dürfen nach der neuen Verordnung, die Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwoch vorgestellt hatte, höchstens 25 Personen zusammenkommen - im eigenen Garten oder Hof dürfen es 50 sein. Vorausgesetzt ist, dass die Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner und innerhalb einer Woche unter 35 liegen. Darüber hinaus gilt auch bei Treffen an der frischen Luft eine Obergrenze von höchstens 25 Personen. Steigt die Sieben-Tages-Inzidenz in einer Region auf über 50, dürfen sich in der eigenen Wohnung noch höchstens zehn Personen treffen.

Mehr Möglichkeiten für Gaststätten

Anders sieht es für private Treffen in öffentlichen Räumen aus: Für Feiern etwa in Gaststätten lockert das Land die Regeln. Da diese ein Hygienekonzept haben müssen, dürfen dort bis zu 100 Personen zusammen feiern, bei hohen Infektionszahlen noch bis zu 25. Dafür ist nun egal, ob Hochzeit, Geburtstag oder einfach so gefeiert wird. Allerdings: Bei größeren Feiern darf ab 22 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden.

Wenn kein Abstand möglich, gilt Maskenpflicht

Außerdem steht nun in der Verordnung, dass in den meisten Fällen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann - auch draußen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Bisher galt die Verpflichtung vor allem beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen.

