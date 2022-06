Missbrauchs-Komplex: Ermittler nennen Details zu Verdächtigen Stand: 01.06.2022 18:00 Uhr Das Aufdecken eines riesigen Missbrauchs-Komplex in dieser Woche hat für Erschütterung gesorgt. Fünf der 73 Verdächtigen kommen aus Niedersachsen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Hannover Details genannt.

Demnach sind zwei der Tatverdächtigen schon einmal rechtskräftig verurteilt worden - beide hatten kinderpornografische Medien besessen und verbreitet. Einer von ihnen, ein 33-Jähriger aus Meppen, erhielt im vergangenen Jahr eine einjährige Freiheitsstrafe, ein 44 Jahre alter Mann aus Uelzen wurde 2018 zu sechs Monaten auf Bewährung verurteilt.

Erst zehn Prozent der Daten ausgewertet

Bei zwei weiteren Männern aus dem Wermelskirchen-Komplex hat die Staatsanwaltschaft Hannover als Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft im Bereich Kinderpornografie bereits Beweismittel sichergestellt - beschuldigt sind hier ein 44-Jähriger aus Oldenburg und ein 34-Jähriger aus Clausthal-Zellerfeld. Auch sie sollen Kinderpornografie besessen und verbreitet haben. Am schwerwiegendsten aber dürften die Vorwürfe gegen einen weiteren Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern wiegen. Aus ermittlungstaktischen Gründen teilte die Staatsanwaltschaft Köln hier keine weiteren Details mit. Und es könnten noch etliche Fälle dazukommen, denn die Polizei in NRW hat nach eigenen Angaben erst zehn Prozent des Datenmaterials gesichtet.

Hauptverdächtiger hat sich als Babysitter angeboten

In dem Missbrauchs-Komplex sind bislang 73 Verdächtige und 33 Opfer identifiziert worden. Die meisten Beschuldigten - nämlich 26 - kommen aus Nordrhein-Westfalen. Die übrigen Verdächtigen stammen mit Ausnahme von Bremen und dem Saarland aus dem gesamten Bundesgebiet. Als Hauptbeschuldigter gilt ein 44-Jähriger aus dem nordrhein-westfälischen Wermelskirchen. Er habe die Taten weitgehend eingeräumt, hieß es. Der kinderlose und verheiratete Angestellte habe im Internet seine Dienste als Babysitter angeboten und sich so seinen Opfern nähern können, teilten die Ermittler am Montag in Köln mit. Mit Dutzenden weiteren Männern habe er zudem kinderpornografische Bilder und Videos "unvorstellbarer Brutalität" getauscht. "Ich bin erschüttert und fassungslos. Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber kleinen Kindern, ihren Schmerzen und ihren Schreien ist mir noch nicht begegnet", sagte Kölns Polizeipräsident Falk Schnabel.

Riesige Datenmengen sichergestellt

Von den Opfern sei das jüngste nur einen Monat alt gewesen. Zudem seien fünf weitere Säuglinge und auch Kinder mit Behinderung darunter. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass die Kinder in einigen Fällen betäubt worden waren. Insgesamt wurde eine Datenmenge im Volumen von 32 Terabyte sichergestellt - mit 3,5 Millionen Bildern und 1,5 Millionen Videos. Die Gewaltfantasien, die dabei verwirklicht worden seien, hätten auch erfahrene Ermittler entsetzt. Es handle sich "um brutalste Vergewaltigungen von Babys und Kleinkindern". Möglicherweise werde sich die Zahl der Missbrauchsopfer weiter erhöhen. Bislang seien erst zehn Prozent der Daten ausgewertet worden.

