Minister Althusmann rechtfertigt Beherbergungsverbot Stand: 13.10.2020 19:41 Uhr Trotz aller Kritik will die niedersächsische Landesregierung am Beherbergungsverbot festhalten. Für mehr Akzeptanz sind laut Wirtschaftsminister Althusmann (CDU) jedoch einheitliche Regeln wichtig.

Das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Risikogebieten sei keine leichte Entscheidung gewesen - auch nicht in Niedersachsen, betonte Bernd Althusmann im Interview mit dem NDR in Niedersachsen. "Letztendlich geht es darum, dass möglicherweise unwissend, dieses hochinfektiöse Virus durch ganz Deutschland getragen wird." Das Verbot nach wenigen Tagen zu kippen, sei nicht sinnvoll. Allerdings müsse man nach der Herbst-Reisezeit prüfen, was es gebracht habe und ob es noch nötig sei.

Minister will einheitliche Regeln statt "Verordnungswirrwarr"

Wichtig sei es zudem, das "Verordnungswirrwarr" durch einheitliche Regeln aufzulösen, sagte Althusmann mit Blick auf das am Mittwoch geplante Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Länder müssten zu einer gemeinsamen Linie zurückzukehren. Wenn die Menschen bei den komplizierten Corona-Regeln nicht mehr mitkämen, schwinde das Vertrauen in die Corona-Politik.

FDP-Fraktion kritisiert "Schnellschuss" der Landesregierung

Kritik am niedersächsischen Beherbergungsverbot kommt unter anderem aus der Opposition im Landtag. So fordert die FDP-Fraktion die Landesregierung auf, das Beherbergungsverbot sofort zurückzunehmen. Dieser "Schnellschuss" habe Chaos und Verunsicherung ausgelöst.

