Meyer Werft: AIDA-Entscheidung für Diesel ökonomisch begründet

Stand: 05.01.2023 19:31 Uhr

AIDA will die Kreuzfahrtschiffe "Nova" und "Cosma" wieder mit Diesel betreiben. Die Meyer Werft in Papenburg hatte beide Schiffe mit einem LNG-Antrieb gebaut - und steht nun in der Kritik.