Mehr Angriffe auf Amtsträger und Retter

Mit Straftaten gegen Retter sowie Amts- und Mandatsträger in Niedersachsen hat sich der Landtag am Mittwoch beschäftigt: Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU wollen Tipps für Bürgermeister und Kommunalpolitiker, Sanitäter, Feuerwehrleute und andere Ehrenamtliche, wie diese sich vor Beleidigungen, Drohungen, Hass und Gewalt schützen können. Land und Kommunen müssten gemeinsam aktiv werden, forderten die Fraktionen. Seit mehreren Jahren berichten etwa Rettungssanitäter vermehrt von Angriffen im Einsatz - das reicht bis zu tätlichen Übergriffen. Die Kriminalitätsstatistik für 2018 liegt noch nicht vor, 2017 aber haben die Attacken in der Tat zugenommen.

Angriffe auf Rettungskräfte nehmen zu Niedersachsen 18.00 - 20.12.2018 18:00 Uhr Autor/in: Christina Harland Viele, die als Rettungssanitäter oder Polizist arbeiten, können Geschichten erzählen - wie er oder sie im Einsatz beschimpft, angegriffen oder an der Arbeit gehindert wurde.







Anstieg um rund zehn Prozent

Dem Niedersächsischen Städtetag melden Bürgermeister, dass tote Kaninchen vor ihren Türen liegen, sie telefonisch belästigt werden oder Pizza auf ihren Namen zu ihnen bestellt wird. Amtsträger, das sind zum Beispiel Bürgermeister, Richter, Staatsanwälte und Gerichtsvollzieher. Zu Mandatsträgern gehören Abgeordnete im Bundestag oder Landtag und Stadträte. 145 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger wurden 2017 registriert, dies umfasst auch Sachbeschädigungen. Das sind rund zehn Prozent mehr als 2016 (130 Straftaten).

Angezeigte Vorfälle im Einzelnen Art des Angriffs 2017 2016 Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung 8 1 üble Nachrede, Verleumdung 13 4 Nötigung 12 7 Beleidigung 30 29 Sachbeschädigung 34 15

Im Innenministerium sieht man einen Grund für die höheren Zahlen in den Bundestags- und Landtagswahlen 2017. So gab es zum Beispiel Angriffe auf Kandidaten. Die Landesregierung rechnet für 2018 mit einer "leicht rückläufigen Tendenz", wie das Innenministerium auf Anfrage von NDR 1 Niedersachsen mitteilte. Die Kriminalitätsstatistik soll noch im ersten Quartal dieses Jahres vorliegen.

Deutlich mehr Attacken auf Retter

Für Empörung und Unverständnis sorgen in der Bevölkerung insbesondere Attacken auf Menschen, die dabei sind, andere zu retten - oft ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Sind Sanitäter im Einsatz, kann es um Sekunden gehen und um Menschenleben. Feuerwehrleute müssen oft schnell handeln, um Schlimmeres zu verhindern. Dennoch werden die Einsatzkräfte immer wieder bei ihrer Arbeit behindert, werden angepöbelt und sogar verletzt. Erst vor einigen Wochen wurden bei einem Brand in Wolfenbüttel zwei freiwillige Feuerwehrleute angegriffen, dabei fuhr ein Autofahrer einem der beiden über den Fuß. Laut Innenministerium wurden 2017 insgesamt 215 Angriffe auf Angehörige von Rettungsdiensten bekannt. Eine deutliche Zunahme: 2016 waren 171 Taten registriert worden. Der Trend ist klar: Fünf Jahre zuvor hatte es landesweit noch 94 Anzeigen gegeben. Zu Beleidigungen von Rettungsdienst-Beschäftigten gibt es laut Ministerium keine gesonderten Zahlen. Mehr Aggression war auch gegenüber Polizisten zu beobachten. 3.179 Angriffe wurden 2017 verzeichnet, das waren 122 mehr als im Vorjahr.

Nicht in allen Bereichen steigen die Zahlen

Bei einigen Arten von Straftaten, die sich gegen Amts- und Mandatsträger sowie Rettungskräfte richten, waren die Fallzahlen aber auch rückläufig. So gab es 2016 noch 21 Fälle von Volksverhetzung, 2017 waren es 15. Einen Rückgang stellten die Behörden zudem bei öffentlichen Aufforderungen zu Straftaten fest. Zwölf Fälle waren es 2016, im Folgejahr nur noch einer. Bedrohungen wurden 2016 neun festgestellt, 2017 waren es sechs.

