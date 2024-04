Stand: 30.04.2024 17:17 Uhr Brandanschlag? Feuer zerstört Kampfsportschule in Prinzhöfte

Nach dem Feuer in einer Kampfsportschule in Prinzhöfte (Landkreis Oldenburg) vergangene Woche hält die Polizei Brandstiftung für "sehr wahrscheinlich". Es gebe ein Bekennerschreiben aus der politisch linken Szene, hieß es von den Ermittlern. Zudem könne ein technischer Defekt als Brandursache nahezu ausgeschlossen werden. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. In dem mutmaßlichen Bekennerschreiben begründen die Verfasserinnen und Verfasser ihre Tat unter anderem damit, dass der Betreiber sein Studio dafür genutzt habe, um Nazis und Hooligans im Kampfsport zu unterrichten. Ein Mitarbeiter der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus bestätigte dem NDR Niedersachsen, dass sich dort Neonazis aus Essen mit rechten Hooligans aus Bremen getroffen hatten, um gemeinsam zu trainieren. Das Feuer war Polizeiangaben zufolge vergangenen Donnerstag in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Polizei ruft Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer (04221) 15 590 zu melden. Die Polizei hat außerdem ein Online-Hinweisportal eingerichtet, es ist zu erreichen unter: https://nds.hinweisportal.de/brand-prinzhoefte/de/upload

