Stand: 30.04.2024 12:29 Uhr Gaunerzinken an Häusern im Landkreis Cuxhaven entdeckt

Erst klingeln unbekannte Personen, dann werden an Häusern Kreidemarkierungen gefunden. Die Polizei nennt solche Symbole, die zum Teil von Einbrechern verwendet werden, um mögliche Ziele zu markieren, Gaunerzinken. Und sie hat mehrere dieser Markierungen in Otterndorf und Altenwalde im Landkreis Cuxhaven entdeckt. Nach Angaben eines Sprechers hatten sich in den vergangenen sechs Wochen mehrere Anwohnerinnen und Anwohner gemeldet, bei denen Unbekannte geklingelt hatten, die dann wieder verschwunden waren. In Otterndorf sei zudem ein versuchter Einbruch verübt worden, die Unbekannten hätten es jedoch nicht geschafft, in das Wohnhaus zu einzudringen, hieß es.

Tipps der Polizei zum Schutz vor Einbrüchen:

Haus- und Wohnungstüren beim Verlassen des Hauses immer abschließen

keine Fenster auf Kipp stehen lassen

Haus- und Wohnungsschlüssel nicht außerhalb der Wohnung verstecken

Sicherheitstechnik wie einbruchshemmende Verriegelungen an Fenster und Türen installieren

Bei längerer Abwesenheit dafür sorgen, dass das Haus oder die Wohnung einen bewohnten Eindruck macht, zum Beispiel mit der Hilfe von Nachbarn oder Zeitschaltuhren für Jalousien oder Lichter

die Polizei informieren, wenn etwas verdächtig vorkommt

Zudem bietet die Polizei Cuxhaven kostenlose Einbruchsschutz-Beratungen an - Interessierte können sich unter der Telefonnummer (04721) 573-305 melden.

